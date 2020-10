Daniel Craig y Ana de Armas valoran el retraso de Bond: Sin Tiempo para Morir: "No es el momento adecuado"

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus ha obligado a los estudios a retrasar el estreno de algunos de sus aspirantes taquillazos, entre los que se incluyen Dune, The Batman o la que será la última película de Daniel Craig como James Bond, Sin Tiempo Para Morir. Sin embargo, este nuevo retraso no es algo que preocupe al actor, que opina que "no es el momento adecuado" para lanzar una película de la magnitud de la nueva entrega de 007.

El estreno de Sin Tiempo Para Morir se ha pospuesto desde el 20 de noviembre de 2020 hasta el 2 de abril de 2021. En una reciente entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Craig abordó el tema, explicando que el COVID-19 es "más grande que cualquiera de nosotros".

"Sólo queremos que la gente vaya a ver la película de la manera adecuada y segura", aseguró el actor. "Los cines de todo el mundo están cerrados en este momento y queremos estrenar la película en todas las salas al mismo tiempo. Así que no es el momento adecuado", añadió.

En la entrevista, Craig también apunta que la nueva fecha de estreno no es definitiva, ya que muchas cosas pueden cambiar en los próximos meses. "Crucemos los dedos para que el 2 de abril sea nuestra cita", añadió antes de recordar que antes de obtener el papel de Bond "nunca me había bebido un Martini". "Nunca olvidaré ese momento, fue el más emocionante y traumático de mi vida", sentenció.

Sin Tiempo Para Morir será su última actuación como el agente 007, un papel que ha interpretado en cinco ocasiones. "Estoy tan contento de haber vuelto para hacer la última", agregó. "Teníamos muchos cabos sueltos que no habíamos atado. La historia simplemente no estaba completa".

"Necesitaba un descanso, lo admito libremente. Solo necesitaba apartar mi cabeza de Bond por un tiempo. Una vez que lo hice, y comenzamos a hablar sobre las historias y las cosas que podíamos hacer y adónde podríamos llevarlo, pensé: 'Estoy dentro, hagamos una más e intentemos terminar la historia", concluyó Craig.

UNA ESPERA DEMASIADO LARGA

Junto a Craig en Sin Tiempo para Morir estará la actriz española Ana de Armas quien, frente al optimismo del actor, opina que los continuos retrasos están haciendo que la promoción de la cinta se vuelva casi eterna ya que lleva hablando una y otra vez de Bond durante meses.

"¡Siento que he estado hablando de Bond durante demasiado tiempo!", explicó en una entrevista con Flaunt días antes de anunciarse la nueva fecha. "Estoy deseando que llegue el momento y realmente espero que tengamos la oportunidad de celebrar después de todo el trabajo duro".

Sin embargo, de Armas agradeció la oportunidad de haber interpretado a la nueva chica Bond, la agente de la CIA Paloma, un papel que le ofreció expresamente el director Cary Joji Fukunawa. "Fue una gran sorpresa recibir una llamada proponiéndome si quería estar en Bond", explicó.

"No me lo esperaba en absoluto. Bond ha sido algo tan importante en todas nuestras vidas ya que ser invitada a formar parte de ese mundo fue muy emocionante", sentenció orgullosa.