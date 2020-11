La esposa de Sean Connery revela que el actor padecía demencia

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Tras la muerte de Sean Connery, que falleció el pasado 31 de octubre a los 90 años en Nasáu, la capital de las Bahamas, van conociéndose más datos sobre los últimos días de vida del actor. Micheline Roquebrune, esposa del protagonista de 'El nombre de la rosa' y 'Indiana Jones y la última cruzada', ha revelado que el reconocido intérprete sufría de demencia.

La pintora francesa, de 91 años, ha compartido la terrible enfermedad que vivió Connery y que, según la OMS, padecen más de 50 millones de personas en todo el mundo. "Sufría de demencia y eso le pasó factura. Pudo cumplir su último deseo, irse discretamente", declaró Roquebrune en una entrevista para Daily Mail. "No era vida para él", agregaba, asegurando que el protagonista de 'Robin y Marian' y 'La caza del Octubre Rojo' "se fue en paz, mientras dormía".

El mismo medio británico ha compartido la última imagen del intérprete escocés, hecha en mayo de este año, cuando celebraba 45 años de matrimonio con Roquebrune. "Era maravilloso y tuvimos una vida extraordinaria juntos. Era un modelo de hombre a seguir. Va a ser muy difícil estar sin él, lo sé. Pero no ha podido durar para siempre", añadió la artista.

