Los vigilantes, de Ishana Night Shyamalan, ya tiene fecha de estreno en Max

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Los vigilantes, thriller de terror escrito y dirigido por Ishana Night Shyamalan, la hija del director de filmes como El sexto sentido o Señales M. Night Shyamalan, ya tiene fecha de estreno en Max. Tras su lanzamiento en cines el pasado junio, el filme verá ahora la luz en la plataforma de streaming el próximo viernes 30 de agosto.

Basada en la novela homónima de A. M. Shine, Los vigilantes narra la historia de Mina, una artista interpretada por Dakota Fanning que, junto a tres desconocidos, intenta salir de un bosque en el que está atrapada, lleno de extrañas criaturas que les acechan cada noche.

Aunque la recepción por parte de la crítica y del público no haya sido favorable, la directora sí ha expresado su intención de seguir explorando el universo de Los vigilantes en futuras producciones. Como explicó la cineasta en una entrevista con The Movie Blog, el final del thriller está destinado a preparar el escenario para una secuela donde pueda explorar las historias de otros personajes.

"Para mí, el final de la película pretende establecer un mundo más amplio. Es simplemente sumergir el dedo del pie y toda esa mitología se ha desarrollado mucho más. Entonces, la idea es que hay todo un mundo complejo que aún no has visto y que existe fuera de la película", declaró Shyamalan.

"Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche", reza la sinopsis de Los vigilantes.

Producida por el propio M. Night Shyamalan, Los vigilantes cuenta con un reparto encabezado por Fanning (The Equalizer 3, Crepúsculo) en el papel de Mina y Georgina Campbell (Barbarian) como una de las refugiadas. Oliver Finnegan (Man in an Orange Shirt) da vida a Daniel y Olwen Fouere (La matanza de Texas) interpreta a Madeline.

Además, el equipo del guionista y cineasta Shyamalan cuenta con el director de fotografía Eli Arenson, el diseñador de producción Ferdia Murphy, el montador Job ter Burg, el diseñador de vestuario Frank Gallacher y la música es obra de Abel Korzeniowski.