Espeluznante tráiler de Los Vigilantes, el debut de Ishana Night Shyamalan que sigue los pasos de su padre

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo 7 de junio llegará a los cines Los Vigilantes, un thiller de terror escrito y dirigido por Ishana Night Shyamalan, la hija del director de filmes como El sexto sentido, El protegido o Señales M. Night Shyamalan . La joven cineasta, que ya debutó como directora en Servant, la serie creada por Shyamalan para Apple TV+, sigue los pasos de su padre también en la gran pantalla con esta cinta de terror que ha lanzado su primer e inquietante tráiler.

El clip, de dos minutos de duración y una marcada estética oscura y lúgrube, arranca en una cabaña perdida en un bosque en el que, comienzan a suceder cosas escalofriantes a un grupo de personas aisladas del mundo exterior.

"¿Donde estoy? ¿Quiénes sois?", pregunta en tono asustadizo el personaje interpretado por Dakota Fanning en el desconcertanate adelanto. "Vienen todas las noches, nos observan hasta que amanece", dice otro de los personajes encerrados en ese enigmático búnker. "¿No quieres saber qué son?", termina preguntándose la protagonista en este tétrico tráiler

Basada en la novela de A.M. Shine Los vigilantes sigue a "Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche".

Producida por el propio Michael Night Shamalan, Los vigilantes contara con un reparto encabezado por Dakota Fanning (The Equalizer 3, Crepusculo) en el papel de Mina y Georgina Campbell (Barbarian) como una de las refugiadas. Mientras que Oliver Finnegan (Man in an Orange Shirt) da vida a Daniel y Olwen Fouere (La matanza de Texas) será Madeline.

Además, el equipo del guionista y cineasta Shyamalan cuenta con el director de fotografía Eli Arenson, el diseñador de producción Ferdia Murphy, el montador Job ter Burg, el diseñador de vestuario Frank Gallacher y la música es obra de Abel Korzeniowski.