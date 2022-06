Viggo Mortensen y Colin Farrell rescatan 'Trece Vidas' en el épico tráiler de la nueva película de Ron Howard

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

En junio de 2018 doce niños (de entre 11 y 16 años de edad) de un equipo de fútbol tailandés y su entrenador (de 25 años) quedaron atrapados en la cueva Tham Luang, una peligrosa gruta ubicada en la zona norte del país asiático. La historia de su épico rescate salta a la pantalla en 'Trece Vidas', la nueva película de Ron Howard ('Willow', 'Apolo 13', 'El código Da Vinci') que presenta su primer tráiler.

Viggo Mortensen ('El Señor de los Anillos') y Colin Farrell ('The Batman') son las estrellas de esta cinta que aterriza en Prime Video el próximo 5 de agosto.

"Hola Rick, ¿estás siguiendo lo de Tailandia? Lo de los niños atrapados en la cueva. Estamos en la lista de buceadores de rescate", le espeta Farrell a Mortensen en el tráiler.

"Si pretenden traer a esos críos buceando lo que rescatarán serán cadáveres", se oye en el adelanto de este thriller, que además cuenta con Joel Edgerton ('The Secret Life of Us') y Tom Bateman ('Muerte en el Nilo') para rememora el inmenso esfuerzo internacional que se realizó en 2018 para rescatar a los doce niños y su entrenador.

El equipo de buzos más hábil y experimentado del mundo se enfrentó con una capacidad única para navegar por el laberinto de túneles estrechos e inundados de la cueva a numerosas dificultades casi insuperables, uniéndose a las fuerzas policiales y militares tailandesas y a más de 10.000 voluntarios para lograr el angustioso rescate.

Completan el reparto de 'Trece Vidas' los intérpretes Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit y Weir Sukollawat Kanaros. El filme además cuenta con William Nicholson como guionista, quien también firma la historia junto con Don Macpherson. Jon Kuyper, Carolyn Marks Blackwood, Marie Savare, Michael Lesslie, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth son productores ejecutivos y P.J. van Sandwijk, Gabrielle Tana, Karen Lunder, William M. Connor, Brian Grazer y Ron Howard, son productores de la película.