VÍDEO: La escena eliminada de los velociraptor en Jurassic World: El renacer que indigna a los fans

VÍDEO: La escena eliminada de los velocirraptor en Jurassic World: El renacer que indigna a los fans - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer, la nueva entrega de la jurásica franquicia, llegó a los cines el pasado 2 de julio con Scarlett Johansson como nueva protagonista. Ahora, con el filme aún en cartelera donde va camino ya de los 800 millones de dólares, ha salido a la luz una escena eliminada con los velocirraptores que ha indignado a los fans de la saga.

Lanzada en exclusiva por The Hollywood Reporter, dicha secuencia -incluida en el contenido extra del filme, ya disponible en formato digital para compra o alquiler- tiene lugar hacia el tramo final de la cinta y muestra a Zora Bennet y los demás encontrándose cara a cara con dos atemorizantes velocirraptores.

En ese instante Martin Krebs (Rupert Friend) saca su arma y encañona a los dinosaurios y estos empiezan a retirarse lentamente. Pero no huyen porque lo consideren una amenaza. La espantada de los raptores se debe a la amenazante y cada vez más cercana presencia del aterrador Distortus Rex.

Exclusive: #JurassicWorldRebirth deleted scene shows the film's key characters encountering a group of raptors on the hunt--available to own or rent on digital now pic.twitter.com/ErgFJhWMsv — The Hollywood Reporter (@THR) August 5, 2025

La secuencia ha causado un gran descontento entre los fans de la saga jurásica que no aprueban haber utilizado de un modo tan banal a los velocirraptores, ya que además se quedó fuera del montaje definitivo.

El lanzamiento digital del filme, que también llegará al mercado doméstico en 4K UHD, Blu-ray y DVD el 9 de septiembre, también incluye una versión alternativa de la escena de apertura, la cual ya circula en Internet y muestra la llegada de un helicóptero a la isla Hubert. Asimismo, otros de los contenidos adicionales son un extenso documental o los comentarios del director Gareth Edwards y del supervisor de efectos visuales, David Vickery.

Por otro lado, según adelantó recientemente MyTimeToShineHello en su Patreon, Universal ya estaría dando los primeros pasos para una posible secuela, probablemente, con Edwards al timón y el regreso de Johansson. Jurassic World: El renacer, que también cuenta en su elenco con Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Ed Skrein y Manuel García-Rulfo entre otros, ha recaudado, por el momento, más de 318 millones de dólares en taquilla a nivel global.