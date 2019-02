VÍDEO: El cómplice Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper en los Oscar 2019

Actualizado 25/02/2019 6:24:16 CET

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Uno de los momentos más esperados de la 91ª edición de los Premios Oscar tuvo lugar cuando Lady Gaga subió, acompañada de su compañero y director Bradley Cooper, al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para interpretar Shallow, el tema central de Ha nacido una estrella. Una canción gracias a la que, minutos después, la diva conseguiría su primera estatuilla al recibir el premio a la mejor canción original.

Cooper y Gaga comenzaron a cantar la balada cara a cara antes de que Gaga se levantara para interpretar su parte del dúo en el piano. Cooper luego se unió a ella, sentándose a su lado para cantar en su micro y terminar fundidos en un cálido abrazo.

El tema 'Shallow' se impuso a las otras canciones nominadas a los Oscar 2019 que eran 'All the Stars' de Black Panther, 'The Place Where Lost Things Go' de El regreso de Mary Poppins, 'When a Cowboy Trades His Spurs for Wings' de La balada de Buster Scruggs y 'Ill Fight' de RBG.

Ha nacido una estrella se llevó tan solo uno de los ocho premios a los que estaba nominada, incluyendo mejor película, mejor actor para Bradley Cooper y mejor actriz para la propia Lady Gaga.