Una versión de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará en cines como una experiencia de realidad compartida

Una nueva versión de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará encines como una experiencia de realidad compartida - WARNER BROS

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Este 2026 se cumplirán 25 años desde el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, la primera entrega de la saga cinematográfica basada en la obra de J.K. Rowling, que regresará a algunos cines de una manera única. Y es que la cinta se convertirá en una experiencia de realidad compartida de la mano de Cosm y Warner Bros.

Según informa Variety, la producción se estrenará en los recintos de realidad inmersiva de Cosm en Los Ángeles y Dallas y posteriormente en los de Detroit y Atlanta. Las entradas saldrán a la venta a principios de año.

Harry Potter y la piedra filosofal será la tercera película de Warner Bros en ser adaptada a experiencia de realidad compartida, siguiendo el éxito de Matrix y Un mundo de fantasía (Willy Wonka y la fábrica de chocolate).

"Estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Cosm, Little Cinema y MakeMake con Harry Potter y la piedra filosofal. Esta colaboración sigue redefiniendo lo que puede ser la experiencia cinematográfica, ofreciendo al público una forma verdaderamente única de celebrar estas películas atemporales de la vasta biblioteca de Warner Bros", declaró Jeff Goldstein, jefe de distribución global del estudio.

"Será una experiencia mágica, en la que se rendirá homenaje a la película y a los fans que hacen que el mundo mágico sea tan especial, con elementos clave como la cerveza de mantequilla y las ranas de chocolate para deleitar a los visitantes durante todo el recorrido", añadió el CEO de Cosm, Jeb Terry.

Por otro lado, cabe recordar que ya ha empezado la producción de una nueva adaptación de la saga de Rowling en forma de serie para HBO Max. La ficción contará con siete temporadas (una por libro) y está previsto que la primera llegue a la plataforma en algún punto de 2027.

En la serie, Dominic McLaughlin, Alistair Stout y Arabella Stanton encarnarán a Harry, Ron, Hermione, a los que en las películas dieron vida Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, respectivamente. El reparto de la ficción incluye también a John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Warwick Davis, Louise Brealey, Sirine Saba, Richard Durden, Bríd Brennan, Leigh Gill, Paul Whitehouse, Elijah Oshin, Luke Thallon, Anton Lesser, Lox Pratt, Finn Stephens, William Nash y Leo Earley, entre otros.