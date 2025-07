Nueva imagen de Avatar 3: Fuego y ceniza adelanta un tenso reencuentro familiar

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. Ahora ha salido a la luz una nueva imagen del filme, que adelanta un tenso reencuentro familiar.

El Coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) terminó en Avatar: El sentido del agua sabiendo que la familia Sully lo perseguiría tras la muerte de Neteyam (Jamie Flatters). El villano aparece junto a Spider (Jack Champion) en la nueva foto, publicada en exclusiva por Empire.

WORLD-EXCLUSIVE 🔥



Quaritch and Spider return in #Avatar: Fire And Ash, a father-son dynamic set to get seriously complicated.



“The relationship will deepen – for better or worse,” Stephen Lang warns Empire.



READ MORE: https://t.co/Nl9zvJpQe2 pic.twitter.com/aQNY92aEhG