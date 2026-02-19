Úrsula Corberó protagonizará la nueva película de terror de Jaume Balagueró

Archivo - Úrsula Corberó posa en el photocall de la presentación de la película 'El Jockey' - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

Úrsula Corberó protagonizará Hay alguien en el jardín, la nueva película de terror de Jaume Balagueró. La cinta es una de las producciones españolas que se han presentado en el European Film Market (EFM) del Festival de Cine de Berlín en busca de acuerdos con productoras y distribuidoras internacionales.

Según informa Variety, la película tiene previsto arrancar su rodaje en noviembre de este año. El filme combina terror y thriller policíaco, partiendo de la manida premisa de una niña convencida de que la nueva casa a la que se ha mudado su familia está encantada. No obstante, promete un giro significativo en su guion, que corre a cargo de Guillem Clua (Los renglones torcidos de Dios, Smiley).

Corberó se pondrá así bajo las órdenes de Balagueró, creador junto a Paco Plaza de la saga REC y director de filmes de terror como Mientras duermes, Los sin nombre o Venus, entre otros. Por su parte, la protagonista de La casa de papel encabezó recientemente el reparto de El Jockey junto a Nahuel Pérez Biscayart.

Coproducida por Kowalski Films, Minoria Absoluta y Feelgood Media, Hay alguien en el jardín ya ha encontrado socios clave de cara a su estreno: Buena Vista International se encargará de la distribución en salas españolas, las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory y los derechos para su distribución en streaming han sido adquiridos por Movistar Plus+ y Disney+.

Hay alguien en el jardín se ha presentado en el Pabellón España del EFM en la Berlinale junto a otros proyectos, como Aguas rotas, La playa de París o La Madriguera.