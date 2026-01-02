Tron: Ares, protagonizada por Jared Leto, ya tiene fecha de estreno en Disney+

Tros Ares - DISNEY

Tron: Ares, la película protagonizada por Jared Leto, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Así, la tercera entrega de la saga Tron, que supuso un batacazo en taquilla para la compañía del ratón quedándose muy lejos de las expectativas puestas es ella, aterrizará en la plataforma de streaming este 7 de enero.

Tron: Ares estará disponible en formato IMAX Enhanced en Disney+, con la exclusiva relación de aspecto ampliada de IMAX para todos los suscriptores de la plataforma, garantizando que la visión creativa de los cineastas se preserve por completo para una experiencia más inmersiva.

Además, los abonados con televisores y receptores AV certificados también podrán disfrutar de la novedosa tecnología que busca convertir el salón de cada casa en una sala de cine , ofreciendo todo el rango dinámico de la mezcla cinematográfica original.

Además, la platafoma ofrece también las dos entregas anteriores de la saga: TRON y TRON: Legacy.

"Tron: Ares sigue a Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial", relata la sinopsis del filme.

Dirigida por Joachim Ronning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar) , la cinta cuanta con Leto como protagonista y con Greta Lee (Vidas pasadas), Evan Peters(Kick-Ass: Listo para machacar), el comediante Estadounidense Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith (Sangre Fresca), Arturo Castro (Narcos), Cameron Monaghan (Malcolm), Gillian Anderson (Expediente X) y Jeff Bridges (El gran Lebowski) completando el elenco.