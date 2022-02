Transformes: Rise of the Beast será el inicio de una nueva trilogía

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Los poderosos Autobots liderados por Optimus Prime y los temibles Decepticons de Megatron volverán a enfrentarse en Transformers: Rise of the Beast (Transformers: El Despertar de las Bestias) que será novena entrega de la franquicia cuyo estreno en cines está previsto para 2023 y será el inicio de una nueva trilogía.

Así lo ha confirmado Paramount, la productora de la saga a través de su cuenta en Twitter, anunciando además que una nueva serie de animación llegará en otoño a su canal de Nickleodeon y continuará con su intención de expandir el universo de los fantásticos robots con una nueva película en CGI que llegará en 2024 a los cines.

Transformers: Rise of the Beasts will be released theatrically in 2023 and is the first of three new installments. A new animated series from @Nickelodeon arrives this fall. And in 2024, the franchise expands further with a CG animated Transformers theatrical film. #ParamountPlus pic.twitter.com/4FKsliX2Hp