Tráiler de Zootrópolis 2 con el regreso de Shakira y una "comunidad secreta de reptiles"

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Zootrópolis 2, la nueva película de animación de Disney, aterrizará a las salas el próximo 28 de noviembre. En esta ocasión, el equipo formado por la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde investigará la existencia de una "comunidad secreta de reptiles" en la metrópolis animal. Para ir calentando motores, el filme ha lanzado un nuevo tráiler en el que también se confirma el regreso de Gazelle, a la que pone voz la cantante colombana Shakira, quien ha anunciado el lanzamiento de una canción.

El avance, de poco menos de dos minutos y medio de duración, comienza con un discurso del Jefe Bogo sobre le trabajo en equipo. "En la policía de Zootrópolis el compañerismo es la base del éxito", afirma el policía mientras se muestran imágenes de Judy y Nick en acción, evidenciando su poca coordinación. A continuación ambos protagonistas acuden a una elegante fiesta donde actúa Gazzelle (Shakira), sin embargo su aparición es eclipsada cuando aparece por sorpresa una serpiente, la primera que ha pisado la ciudad en años.

"Las serpientes no somos las malas. Tengo que demostrarlo y cuando lo consiga, mi familia por fin podrá volver a casa", le dice el reptil a una sorprendida Judy. A partir de ese momento, ambos compañeros comenzarán un investigación que les llevará a descubrir una "población secreta de reptiles en Zootrópolis".

Al margen de los detalles sobre la trama, el tráiler también muestra un primer avance de Zoo, el nuevo tema musical del filme interpretado por Shakira, que también la ha compuesto y producido junto al británico Ed Sheeran y Blake Slatkin. Tras el éxito de Try Everything, banda sonora de la primera entrega, la nueva canción de la artista colombiana saldrá a la luz el próximo 10 de octubre.

Además de escribir y producir el sencillo Zoo junto a Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin tendrán un cameo en Zootrópolis 2 en como un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin.

"Tras resolver el caso más grande en la historia de Zootrópolis, los policías novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin en la versión original) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman en la versión original) descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban cuando el Jefe Bogo (voz de Idris Elba en la versión original) les ordena unirse al programa 'Compañeros en Crisis'.

Pero no pasa mucho tiempo antes de que su alianza se ponga a prueba cuando se ven envueltos en una misteriosa investigación relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal", reza la sinopsis oficial de la película.

La película presenta nuevos personajes como Gary De'Snake, a quien pone voz Ke Huy Quan, Nibbles (Fortune Feimster en la versión original) y la terapeuta quokka Dra. Fuzzby (voz de Quinta Brunson en la versión original). Vuelven a prestar su voz otros como Ginnifer Goodwin, Jason Bateman e Idris Elba entre otros. Bush y Byron Howard dirigen el largometraje producido por Yvett Merino, que es el número 64 de Walt Disney Animation Studios.