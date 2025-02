MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Han pasado ya casi 40 años desde el estreno de Los Goonies, película que marcó un antes y un después en el cine juvenil y se convirtió en todo un clásico de los años 80. Tras cuatro décadas, uno de sus protagonistas ha recibido un gran homenaje en Hollywood, una ocasión para la que se han reunido varios miembros del reparto.

Ke Huy Quan, quien encarnó a Data en el filme, ha inmortalizado sus huellas en el Teatro Chino de Los Ángeles. El guionista de Los Goonies, Chris Columbus, junto con los coprotagonistas Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Kerri Green (Andy) y Josh Brolin (Brand), estuvieron presentes en la ceremonia.

"Eres verdaderamente uno de los últimos ejemplos del sueño americano. Key Huy Quan... No diré demasiado, pero después de Los Goonies, yo también estuve en el limbo de nuestra industria durante 19 años. La única diferencia es que yo seguía deshaciéndome de los restos y negociando acciones a tiempo completo mientras tú te dedicabas a otra profesión y destacabas en ella de forma notable", dijo Brolin. "Tienes ese toque de Midas, amigo mío, y lo tienes porque tienes un corazón de oro", añadió.

"Hace 40 años, yo tenía 16 años. Tú tenías 13 años y eras un chico vivaz. Recuerdo que tu familia tenía la misma disposición decidida y totalmente inclusiva, siempre acogedora, siempre con los brazos abiertos. No podría estar más feliz por ti. Sé que todos lo estamos, todos los Goonies estamos aquí para recibir un homenaje que no solo es totalmente merecido, sino que pone de relieve todo lo que está bien en la industria", aseguró Brolin en su emotivo discurso.

Por su parte, Quan se mostró muy emocionado y manifestó su deseo de que Los Goonies volviera a la gran pantalla. "Me encanta esa película. Es una de las mejores aventuras de mi vida. Sería muy feliz de volver a interpretar a ese personaje y, por supuesto, vivir otra aventura de los Goonies con mis compañeros. Sería increíble", sentenció.

