Tráiler de This Is Me... Now: A Love Story, la "sanadora" película de Jennifer López con Ben Affleck

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 16 de febrero Jennifer López no solo lanzará su primer álbum de estudio desde hace casi una década, titulado This Is Me... Now, sino también un largometraje inspirado en su música, This Is Me... Now: A Love Story, que ha coescrito con Ben Affleck y Matt Walton. El filme verá la luz en Prime Video, que ya ha lanzado un tráiler en el que la artista abre su corazón y explora su vida amorosa.

"Sé lo que dicen de mí, de los románticos empedernidos. Que somos débiles. Yo no lo soy", empieza López en el adelanto. Entre vívidas escenas que parecen sacadas de un videoclip, se intercalan imágenes más realistas, donde la estrella aparece haciendo una profunda introspección, ya sea ante un profesional, ya sea en una terapia de grupo.

"López crea una odisea cinematográfica, cargada de referencias mitológicas, que muestra su particular viaje hacia el amor y la sanación personal", señala el comunicado emitido por Prime Video. "Este espectáculo visual y sonoro es un recorrido introspectivo en torno al poder de resiliencia del corazón de Jennifer", prosigue la plataforma.

La artista ha compartido el tráiler en su cuenta de X (antes Twitter), mencionando que es "lo más personal que ha hecho nunca".

The story of the journey from then to now is the most personal thing I’ve ever done. The musical experience continues February 16 when This Is Me…Now: A Love Story, my new Amazon Original, is streaming on @PrimeVideo. Watch the trailer...NOW. pic.twitter.com/RMJddbl6dU