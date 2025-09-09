Tráiler de Nouvelle Vague, la oda de Linklater al cine francés que recrea el clásico de Godard Al final de la escapada - NETFLIX

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Nouvelle Vague, la nueva película de Richard Linklater centrada en uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la historia, llegará a los cines estadounidenses el próximo 31 de octubre, aunque a España no llegará hasta enero del próximo año. Y para ir calentando motores, el filme ha lanzado el primer tráiler en el que se recrea el rodaje de Al final de la escapada, el clásico de Jean-Luc Godard.

El adelanto, de poco más de dos minutos de duración, presenta a François Truffaut, Claude Chabrol y finalmente a Jean-Luc Godard, tres de las figuras más importantes de la Nouvelle Vague. "Él es el verdadero genio, o al menos es lo que te dirá el", afirman al principio del avance.

"Todo lo que necesitas para hacer una película es una chica y una pistola", afirma Godard, al que interpreta Guillaume Marbeck, que se dispone a iniciar el rodaje de su primer largometraje, Al final de la escapada, filme que marcaría un punto y aparte en la historia del séptimo arte.

Rodada casi al completo en francés, el avance muestra momentos fugaces de la producción de la película protagonizada por Jean-Paul Belmondo, encarnado por Aubry Dullin, y Jean Seberg, a quien da vida Zoey Deutch.

El filme retrata la excentricidad del director francés y su trato con Seberg, a la que se negó a tratar como una estrella de Hollywood. Además, la película también abordará la estrecha relación entre Godard y el resto de miembros de la Nouvelle vague como Truffaut y la conflictiva relación con el productor de la película, Georges de Beauregard.

Con Nouvelle Vague, rodada en 35 milímetros y en blanco y negro, Linklater homenajea al movimiento del cine francés que sirvió de inspiración para la generación de cineastas del 'Nuevo Hollywood', entre los que se encuentran nombres de la talla de Martin Scorsese, Brian de Palma o Quentin Tarantino.

Junto a Marbeck (La vie d'avant), Deutch (Jurado Nº 2) y Dullin (Asesinato en Lozère) completan el reparto de Nouvelle Vague Adrien Rouyard como Truffaut, Antoine Besson como Chabrol, Jodie Ruth-Forest como Suzanne Schiffman y Bruno Dreyfürst como Georges de Beauregard. Linklater dirige la película a partir de un guion firmado por Holly Gent, Vincent Palmo Jr., Laetitia Masson y Michèle Halberstadt, quien también produce junto a Laurent Pétin.

La película, presentada en la pasada edición del Festival de Cannes, es una de la grandes apuestas de Netflix de cara a la temporada de premios. Cabe destacar que la plataforma de streaming también tiene pendiente otros grandes estrenos como el Frankenstein de Guillermo del Toro, Jay Kelly, un drama dirigido por Noah Baumbach y protagonizado por George Clooney o A House Of Dynamite, lo nuevo de Kathryn Bigelow tras ocho años retiro.