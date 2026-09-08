Tráiler del documental de Elon Musk: ¿El "Iron Man del mundo real" o "un fascista"? - CONTACTO

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Este martes 8 de septiembre, en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia se estrena fuera de competición Musk, el documental centrado en la figura de Elon Musk dirigido por Alex Gibney (Enron, los tipos que estafaron a América, The Looming Tower). Y en su potente primer tráiler, el largometraje promete explorar a fondo la polémica figura del magnate.

El adelanto, de apenas 50 segundos de duración, no muestra imágenes del empresario, sino que se centra en un montaje de naves espaciales con voces de fondo haciendo diversos comentarios sobre Musk que van de un tono positivo a uno más crítico, evidenciando la diferencia de opiniones que suscita.

"Es posiblemente el mejor inventor vivo. Es el Iron Man de la vida real", expresan unas voces, tras lo cual se escucha a otra exclamar que el jefe de SpaceX es "el mayor capitalista de la historia". Los siguientes comentarios definen a Musk como "caótico, imprevisible, caprichoso, manifiestamente cruel y egoísta", señalando que "en una novela de ciencia ficción, no sería el héroe".

"Es un hombre que ha perdido la cabeza", sentencia una voz, mientras otra lo tilda directamente de "fascista". "Elon es una bomba nuclear", termina diciendo alguien en el mismo momento en el que se muestra una gran explosión.

ELON MUSK OPINA QUE EL DOCUMENTAL SERÁ UN ATAQUE CONTRA ÉL

Según señala Variety, Gibney dio a conocer que había comenzado a trabajar en el documental y que llevaba "muchos meses" de producción en marzo de 2023. Ante esto, Musk predijo que se trataría de "un ataque contra él", a lo que el cineasta no dudó en responder, preguntando cómo podía saberlo.

Ahora, el empresario ha vuelto a expresar su convicción de que será un reportaje difamatorio. "[Gibney] Es un capullo hasta la médula y, según sus propias palabras, tiene un sesgo increíble contra mí", ha escrito en su cuenta de X, antes Twitter.

Alex Gibney is obviously going to make the most convincingly terrible hit piece on me that he can possibly think of.



He’s a douchebag to his core and, in his own words, incredibly biased against me. https://t.co/RegprpMxZE — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2026

La película, que tras su paso por Venecia llegará al Festival Internacional de Cine de Toronto, tiene una duración de casi cuatro horas y cuenta con una canción original de David Byrne, líder de Talking Heads.