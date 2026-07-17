1105070.1.260.149.20260717134253 Hazel Hook, Pink y Luis Madrigal: así son los nuevos personajes de Los Descendientes - Viaje al mundo oscuro - DISNEY

LOS ÁNGELES, 17 julio (CulturaOcio - Raquel Laguna)

La saga Los Descendientes regresa con una nueva aventura. Los Descendientes: viaje al mundo oscuro desembarca este viernes 17 de julio en Disney+ con una historia que vuelve a reunir a Red y Chloe, incorpora una nueva generación de hijos de icónicos personajes de Disney y apuesta por el mayor despliegue musical de toda la franquicia, con una banda sonora repleta de canciones originales.

Tras los acontecimientos de la anterior entrega, la Reina de Corazones ha cambiado, Cenicienta está a salvo y todo parece haber encontrado el equilibrio. Sin embargo, las consecuencias de alterar el pasado no tardan en hacerse notar. Red y Chloe descubren que han dado origen a un nuevo villano: el Sombrerero. Cuando este nuevo enemigo captura a la Reina de Corazones, ambas deberán unir fuerzas con Pink, la nueva hermana de Red; Luis, el hijo de Luisa Madrigal; y Max, el hijo del Sombrerero, para rescatarla y salvar el País de las Maravillas.

La película recupera a Kylie Cantrall como Red, Malia Baker como Chloe, Leonardo Nam como Maddox Hatter, Melanie Paxson como el Hada Madrina, Paolo Montalban como el Rey Encantador, además de Rita Ora como la Reina de Corazones y Brandy como Cenicienta. A ellos se suman nuevos personajes interpretados por Liamani Segura, Brendon Tremblay, Alexandro Byrd, Kiara Romero, Joel Oulette, Zavien Garrett, Ryan McEwen, Dayton Paradis y Awkwafina, que presta su voz a Chessy the Cat.

NUEVA GENERACIÓN DE HÉROES Y VILLANOS

Entre las nuevas incorporaciones destaca Pink, interpretada por Liamani Segura, un personaje que aporta optimismo y sensibilidad a la historia. "Es muy extrovertida, muy alegre y está siempre feliz. Siempre tiene una sonrisa en la cara y lo único que quiere es pasarlo bien", explica la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La joven subraya que esa apariencia es solo una parte de su personalidad. "Muchas veces se la presenta como alguien que siempre está feliz, pero en el fondo tiene sentimientos verdaderos. Con el tiempo se da cuenta de que no pasa nada por no estar bien. Tiene un corazón enorme y quiere muchísimo a las personas que la rodean", señala Segura, quien destaca la dimensión emocional de un personaje que deberá afrontar conflictos familiares y aprender a gestionar sus propias emociones.

Otro de los nuevos personajes es Hazel Hook, interpretada por Kiara Romero, que amplía el legado del capitán Hook desde una nueva perspectiva. "Me siento muy agradecida por ser la primera mujer en la familia de Hook. Me encanta ser villana. Es muy divertido. Ella es muy sarcástica, atrevida, pero tiene un corazón muy grande", afirma la intérprete.

Romero también destaca el componente personal que Disney permitió incorporar al personaje. "Hazel tiene su pelo crespo, como yo. En mi pelo tenía el sol de Taíno que representa a Puerto Rico y es una locura que Disney me dejara poner algo de mi cultura en Hazel. Eso es muy especial", celebra.

Por su parte, Alexandro Byrd da vida a Luis Madrigal, hijo de Luisa Madrigal, un personaje cuya energía y espíritu de equipo marcarán buena parte de la aventura. El actor reconoce que el mayor desafío del rodaje fueron las exigentes coreografías. "Tuve que estirar muchísimo porque los números de baile eran muy complicados. Ese fue el gran reto para mí: intentar mantenerme en forma", recuerda.

Sobre la personalidad de Luis, Byrd lo define como un joven dispuesto a ayudar a los demás en cualquier circunstancia. "Siempre digo que es como un perrito, pero con una intensidad feroz. Es muy alegre y siempre está dispuesto a ir a por todas. Quiere ayudar muchísimo a sus amigos y a su familia, y es un auténtico pequeño héroe. Quiere hacer del mundo y de su comunidad un lugar mejor", concluye.

Dirigida por Kimmy Gatewood y escrita por Tamara Chestna, junto a Dan Frey y Ru Sommer, el filme mantiene uno de los grandes sellos de identidad de la franquicia: sus espectaculares secuencias musicales, coreografiadas en esta ocasión por el ganador de un Emmy Emilio Dosal. Además, la banda sonora original está disponible desde el mismo 17 de julio a través de Walt Disney Records.

Con nuevos personajes, más números musicales y una nueva amenaza surgida de las consecuencias de alterar el tiempo, Los Descendientes: viaje al mundo oscuro busca seguir ampliando el universo de una de las franquicias juveniles más populares de Disney.