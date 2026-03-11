Tom Cruise se sube a la icónica torre de Paramount para rodar un vídeo secreto

Archivo - Tom Cruise desvela el futuro de Ethan Hunt tras Misión Imposible 8: Sentencia Final - PARAMOUNT PICTURES - Archivo

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Tom Cruise ha rodado una pieza promocional secreta para Paramount Pictures destinada a escenificar la nueva etapa del estudio tras su adquisición por David Ellison y Skydance. Al actor de Misión: Imposible y Top Gun se le vio grabando el fin de semana del 7 de marzo sobre la torre de agua de la compañía, uno de los lugares más reconocibles de los históricos estudios de Paramount en Los Ángeles.

Según informa The Hollywood Reporter, el vídeo está concebido para celebrar tanto la historia de Paramount como su nueva fase empresarial. Por el momento, se desconoce si el material está pensado para uso interno o si acabará presentándose públicamente, aunque se especula sobre una posible proyección en la CinemaCon. La gran cita anual de los exhibidores de cine se celebrará este año del 13 al 16 de abril en Las Vegas.

Al frente de esta producción se encuentra Jon M. Chu, director de las dos entregas de Wicked y cineasta que en diciembre se incorporó a la nueva Paramount al firmar un acuerdo que da prioridad al estudio para desarrollar sus futuros proyectos. La elección de Chu no resulta casual, pues la pieza promocional busca celebrar el pasado de Paramount al mismo tiempo proyecta una imagen sobre su futuro.

La grabación se produce en pleno proceso de expansión de Paramount. La compañía anunció el 27 de febrero un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. Discovery en una operación valorada en 110.000 millones de dólares, con cierre previsto en el tercer trimestre de 2026 si recibe las autorizaciones pertinentes. Si la adquisición sale adelante, el alcance de Paramount se extenderá a propiedades intelectuales como DC, Harry Potter, Juego de tronos o El señor de los anillos.

En paralelo, el estudio ha formalizado nuevos pactos con figuras destacadas de la industria cinematográfica y televisiva como los hermanos Duffer, James Mangold, Issa Rae, Will Smith y Chu, además de impulsar movimientos ligados a marcas de gran impacto como los derechos de UFC o una alianza con Activision para desarrollar una franquicia cinematográfica de Call of Duty.

TOM CRUISE Y SU HISTÓRICA RELACIÓN CON PARAMOUNT

La implicación de Cruise en la pieza promocional encaja con la relación que el actor de Magnolia y Nacido el 4 de julio mantiene con Paramount. La trayectoria del ganador del Oscar de Honor de la Academia ha estado estrechamente vinculada al estudio con sagas y títulos como Top Gun, Misión: Imposible, Días de trueno o La tapadera, además de que Skydance coprodujo y cofinanció Top Gun: Maverick y participó en las entregas más recientes de Misión: Imposible.

La maniobra resulta todavía más llamativa porque Cruise firmó en enero de 2024 una "asociación estratégica" con Warner Bros. para desarrollar y producir películas originales y de franquicia destinadas a los cines. Algo que hace pensar que la compra de Warner por parte de la compañía de la montaña tiene muchos visos de acerse realidad a la espera de la aprobación de los organismos reguladores.

En todo caso, por el momento, el único proyecto que ha nacido de esa colaboración es Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, que llegará a los cines el 2 de octubre. Sin embargo, la inminente integración de Warner Bros. Discovery en el universo de Ellison vuelve a alterar el tablero.

Descrita como una "comedia de proporciones catastróficas", Digger gira en torno al hombre más poderoso del mundo, que emprende una carrera contrarreloj para convencer a todos de que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo arrase todo. Además de Cruise, el reparto está compuesto por Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg y John Goodman.