Tom Holland habla de su lucha contra el alcoholismo y cómo dejar de beber le hace "más feliz que nunca"

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Holland, Spider-Man en el Universo Cinematográfico Marvel, se ha sincerado en los últimos días sobre sus problemas de salud mental y su alcoholismo. El actor, que llegó a asegurar que el rodaje de The Crowded Room le empujó a retirarse un año de la interpretación, ha admitido ahora que se ha sentido "esclavizado por el alcohol" y que el tiempo que lleva sobrio es "el más feliz de su vida".

En una entrevista concedida en el canal de YouTube del podcast de Jay Shetty que recoge The Guardian, el actor ha hablado sobre su lucha contra el alcoholismo y cómo haber dejado de beber es "lo mejor" que ha hecho nunca. El intérprete ha admitido que tomó la decisión después de asustarse al darse cuenta de la magnitud de su dependencia.

Según explica Holland, después de pasar las navidades de 2022 "muy, muy borracho", el actor se propuso pasar un enero seco, pero "sólo pensaba en tomar una copa" y eso le "asustó". "Pensé, vaya, quizás tenga un problema con el alcohol", confiesa, mientras añade que trató de prolongar su periodo de sobriedad pero le resultó muy difícil hacerlo en Inglaterra, donde el intérprete ha explicado que socializar y beber están muy relacionados.

"Sentía que no podía ser sociable. No podía ir al pub y tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Me costaba muchísimo", ha explicado Holland sobre la dificultad de hacer planes en sus primeros meses sobrio. "Me dije a mí mismo: '¿Por qué? ¿Por qué estoy esclavizado a la bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de beber?'", se ha sincerado Holland en el podcast sobre su dependencia del alcohol.

El actor ha destacado que los siete meses que lleva sin beber han sido "los más felices de su vida". Holland nunca ha estado tan satisfecho consigo mismo y entre los beneficios de ser abstemio destaca la mejora de la calidad de su sueño y la capacidad para afrontar los obstáculos cotidianos. "Las cosas que iban mal en el rodaje, que normalmente me ponían de los nervios, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano y en forma", ha explicado de la mejora que ha sentido en su comportamiento tras dejar de beber.

El actor no se avergüenza en absoluto de haber sido dependiente del alcohol. "Sin duda era adicto al alcohol. No lo niego en absoluto", admite, a la vez que celebra que su madre haya seguido su ejemplo con consecuencias positivas. "No me puedo creer la diferencia que siento al no beber. Me siento increíble", ha remarcado el protagonista de Spider-Man: No way home.

Tras finalizar el rodaje de su nueva serie de Apple TV+, The Crowded Room, Tom Holland se retiró un año de la actuación debido al agotamiento que le supuso haber protagonizado el proyecto a la vez que ejercía de productor.