Tom Holland convierte en el nuevo Spider-Man a un niño que se recupera de un trasplante de corazón

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Tom Holland ha vuelto a llevar a cabo uno de sus actos heróicos en la vida real. El protagonista de Spider-Man participó en un genial falso tráiler en el que se presenta al nuevo héroe del Spider-Verse, un joven fan que se recupera de un trasplante de corazón.

En un video publicado en Twitter por el operador de cámara de Lejos de Casa, Jaimie Trueblood, se muestra a Holland cediendo su máscara de Spider-Man a un joven paciente llamado Jerry como parte de su colaboración con la ONG Children`s Healthcare of Atlanta. Como si de un tráiler se tratase, se ve al actor corriendo por las aulas de un colegio asegurando que hasta los superhéroes necesitan hacer sus exámenes finales.

Es entonces cuando pide al joven Jerry, un gran fan del trepamuros, que le sustituya, dando lugar a la leyenda de SpiderJerry, que tiene hasta título y póster oficiales: Close to Home.

Thanks @TomHolland1996 for helping me welcome heart-transplant recipient SpiderJerry into the Spiderverse! @childrensatl #choa #HappyHalloween #spiderman pic.twitter.com/y9ItwExTxD