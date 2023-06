Las estrellas de Misión Imposible tienen miedo de que Tom Cruise muera rodando una de sus locas escenas de acción

"Un día algo podría salir mal y podríamos perder a Tom Cruise", avisan

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 12 de julio llegará a los cines Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1, séptima entrega de la icónica saga de acción. Como sabrán los fans, Tom Cruise es el encargado de rodar sus escenas de acción sin ayuda de dobles, algo que ha tenido muy preocupado al resto del equipo.

El actor Simon Pegg concedió una entrevista a Deadline en la que habló sobre la peligrosidad a la que se enfrenta Cruise en el set. "Tom está saltando de acantilados en una moto, está colgado, ya sabes, subido a los trenes, es algo realmente peligroso. Siempre existe la sensación de que, un día, algo podría salir mal y podríamos perder a Tom. Cada vez que hay una gran escena de acción, todos tenemos esa sensación de miedo, pero él siempre lo logra", dijo.

"Tengo suerte porque Benji simplemente se queda detrás, en el ordenador, y hace lo suyo", explicó sobre su personaje.

“Tom is jumping off cliffs...it’s genuinely dangerous stuff...there’s always a sense that one day...we might lose Tom...” Simon Pegg tells us during the #MI7 premiere in Rome about Cruise’s stunt work pic.twitter.com/lfRSHPNzhv