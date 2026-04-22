Tom Cruise celebra los 40 años de Top Gun con reestreno en cines de la saga y formatos premium

Top Gun vuelve a los cines para celebrar los 40 años de la saga protagonizada por Tom Cruse - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Top Gun y su secuela, Top Gun: Maverick, volverán a los cines el próximo 13 de mayo para celebrar el 40.º aniversario de la saga de aviación protagonizada por Tom Cruise. Gracias a este reestreno, el público podrá disfrutar por primera vez de la icónica cinta de 1986 en formatos premium y con tecnologías inmersivas. Las entradas para ambas películas, que estarán en cartelera solo durante una semana, saldrán a la venta este viernes 24 de abril.

"Un grupo de pilotos de élite de la Marina estadounidense, formados en la prestigiosa escuela de combate aéreo conocida como Top Gun, se enfrenta al desafío definitivo, poniendo a prueba sus habilidades y su temple para demostrar quién es el mejor entre los mejores", reza la sinopsis oficial de la película original dirigida por Tony Scott.

Junto a Tom Cruise, el reparto de Top Gun, el icónico blockbuster de 1986, lo completaban nombes como Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards o Tom Skerritt.

Y por primera vez, el público podrá disfrutar de Top Gun en grandes formatos premium y tecnologías inmersivas, incluyendo Dolby Cinema y D-BOX, y por primera vez en 4DX, ScreenX e IMAX, ofreciendo una experiencia completamente renovada y cargada de adrenalina para una nueva generación de espectadores y para los fans de siempre.

Los asistentes a estos pases limitados vivirán las legendarias secuencias aéreas de la película, su icónica banda sonora y actuaciones inolvidables presentadas con una claridad nunca antes vista.

Además de la primera entrega, con motivo de este evento cinematográfico especial, el público también volerá a disfrutar en cines de Top Gun: Maverick, que recaudó más de 1.500 millones de dólares en taquilla mundial. Dirigida por Joseph Kosinski, la secuela fue la película número uno de 2022, además del mayor éxito de taquilla en la historia de Paramount Pictures.

Tras el rotundo éxito en cines de la segunda entrega, estrenada en 2022, Top Gun 3 ya está oficialmente en marcha y contará de nuevo con Tom Cruise como el legendario piloto.

"En Top Gun: Maverick, tras más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina, Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) sigue donde siempre ha pertenecido: superando los límites como un valiente piloto de pruebas y evitando los ascensos que lo dejarían en tierra. Cuando se le encarga entrenar a un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se reencuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nombre en clave Rooster, hijo de su difunto amigo", consagra la sinopsis de la secuela.