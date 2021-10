Tom Cruise aprende a pilotar un biplano de la Segunda Guerra Mundial para Misión Imposible 8

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Después de haber despeñado una locomotora por un barranco, entre otros logros, durante el rodaje de Misión Imposible 7, parecía que cualquier barbaridad que Tom Cruise hiciera en el rodaje de la octava entrega de la saga ya no iba a igualar este hito. Sin embargo, el actor de 59 años sigue siendo una insaciable caja de sorpresas y ha sido visto aprendiendo a pilotar un biplano de la Segunda Guerra Mundial para usarlo en el filme.

Concretamente, el intérprete ha estado volando en un Boeing-Stearman Modelo 75 de 1943 gracias al entrenamiento que está recibiendo de un ex-miembro de las fuerzas aéreas alemanas llamado Klaus Plasa.

Al parecer, el protagonista de Top Gun tiene pensado en emular a Maverick, haciendo él mismo sus acrobacias aéreas durante el rodaje de la próxima película de Misión Imposible.

Tom Cruise stuns local plane spotters as he gets to grips with classic biplanehttps://t.co/phSs8fetaf pic.twitter.com/TGEugcMYth