Glen Powell, sobre sustituir a Tom Cruise en Misión Imposible: "Mi madre no me deja..."

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Misión imposible: Sentencia final llegará a los cines el 23 de mayo de 2025. Todo apunta a que la octava entrega de la saga protagonizada por Tom Cruise será también la última... Y recientemente los rumores señalaban que el actor ya tenía pensado el candidato ideal para tomar su testigo, nada más y nada menos que Glen Powell, quien fuera su compañero de reparto en Top Gun: Maverick. No obstante, el aludido se ha pronunciado al respecto, señalando el peligro de protagonizar la icónica franquicia de acción.

"Mi madre nunca me dejaría hacerlo. Es el peor curro de la ciudad, todo el mundo lo sabe. Es una trampa mortal", se limitó a expresar con cierto humor Powell en declaraciones a Pat McAfee, tras ser cuestionado sobre los últimos rumores.

