Charlize Theron también ficha por lo nuevo de Christopher Nolan

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Quedan casi dos años para que la nueva película de Christopher Nolan para Universal llegue a las salas, el 17 de julio de 2026. Y mientras que tanto el cineasta como la compañía guardan un estricto silencio sobre los detalles de la trama, poco a poco se van dando a conocer los nombres que integrarán el muy potente reparto, al que ahora se ha sumado la ganadora de un Oscar Charlize Theron.

Según informa The Hollywood Reporter, la actriz de filmes como Mad Max: Furia en la carretera, The Italian Job o Monster es, por el momento, la última estrella en unirse a un filme que ya contaba con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson como protagonistas, además de con Zendaya y Lupita Nyong'o en papeles secundarios.

Esta será la primera vez que Theron se ponga bajo las órdenes de Nolan quien, además de dirigir la cinta, la produce y la escribe junto a su esposa y socia, Emma Thomas. En cuanto al argumento de la película, poco se sabe más allá de que no será el remake de la serie británica de 1967 El prisionero, como se había especulado.

Algunas fuentes apuntan que el filme no se ambientará en el presente y algunos rumores, contradiciéndose entre sí, aventuran que será un thriller de vampiros de época o una película de acción con helicópteros, aunque los 'insiders' niegan que ninguna de esas especulaciones haya dado en el clavo. Por otro lado, Variety señaló la posibilidad de que la película supusiera la vuelta del realizador a uno de sus géneros preferidos, el cine de espías.

Para su nueva película, Nolan vuelve a colaborar con Universal, compañía que adquirió su último gran éxito, Oppenheimer, filme que en la pasada edición de los Oscar se alzaba con siete premios, incluyendo el de mejor película y mejor dirección. Cabe recordar que el nombre del realizador estuvo por mucho tiempo vinculado a Warner Bros., estudio con el que rompió debido a discrepancias a raíz de que, durante la pandemia, la compañía decidiera lanzar de forma simultánea en cines y en streaming sus películas, algo que afectó a su por entonces nuevo proyecto, Tenet.

En todo caso, antes de que el filme de Nolan llegue a los cines, se podrá ver a Theron en otras producciones, como la cinta de Netflix La vieja guardia 2, el thriller Apex, también para la plataforma ya mencionada o Two for the Money, filme de Justin Lin en el que la actriz compartirá pantalla con Daniel Craig.