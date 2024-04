TMNT: The Last Ronin, la histórica e hiperviolenta película en imagen real de Las Tortugas Ninja

TMNT: The Last Ronin

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Las Tortugas Ninja volverán a la gran pantalla en imagen real. Y lo harán como nunca antes se las ha visto, con una película cargada de sangre y violencia. Y es que Paramount Pictures ha anunciado oficialmente que está preparando la adaptación de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Una producción que marcará un antes y un después en la saga, ya que será la primera únicamente para adultos.

Según The Hollywood Reporter, The Last Ronin contará una calificación R, es decir, solo para mayores de 18 años. La cinta adaptará la historia de Kevin Eastman y Peter Laird y estará ambientada en un oscuro futuro alternativo en el que los intentos de reconciliarse con el Clan Foot después de la muerte de Shredder resultaron en la muerte de Casey Jones, Splinter y todas las tortugas, excepto Michelangelo.

Tras la muerte de sus hermanos Leonardo, Raphael y Donatello, la única tortuga ninja superviviente se embarca en una misión aparentemente desesperada en busca de justicia para la familia que perdió. Tyler Burton Smith será el autor del guion y Walter Hamada producirá el proyecto a través de 18hz Productions.

Las Tortugas Ninja: The Last Ronin no es el único proyecto de la saga en marcha, ya que Black Forest Studios y THQ Nordic anunciaron en 2023 que estaban preparando un juego de rol de acción en tercera persona basado en el cómic. El anuncio de una nueva película ha pillado por sorpresa, teniendo en cuenta que la franquicia lanzó su entrega más reciente, Ninja Turtles: Caos mutante, el año pasado, y su secuela también está en camino.

Sin embargo, a pesar del extraño cambio de tono y formato, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin tiene muchas opciones de convertirse en un hit para la franquicia. El material original se convirtió rápidamente en un éxito de ventas de IDW Publishing, colándose en el top 5 de cómics más vendidos de 2023 con la precuela/secuela Lost Years, que se publicó de enero a agosto de ese año.

Además, el giro oscuro y adulto de The Last Ronin fue aplaudido tanto por críticos como por lectores, convirtiéndose en uno de los arcos argumentales con opiniones más positivas hasta la fecha.

Dada su clasificación R. La historia presenta similitudes con la de Logan, que también marcó un cambio notable en tono y estilo con respecto al resto de la franquicia X-Men y se convirtió en un gran éxito comercial y de crítica, sentando un precedente que podría vaticinar un buen desempeño de The Last Ronin.