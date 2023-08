¿Quién es la más letal de todas las Tortugas Ninja (Ninja Turtles)?

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Las Tortugas Ninja regresarán a los cines el próximo 25 de agosto con una nueva película, Ninja Turtles: Caos Mutante. Mientras se acerca la fecha de estreno, los fans ya han podido ver cómo en el último número de TMNT: The Last Ronin, Lost years, Miguel Ángel se ha convertido en el más letal de sus tortugosos hermanos.

Miguel Ángel siempre ha sido el más desenfadado y alocado de las Tortugas Ninja. Sin embargo, este quelonio amante de la pizza y los videojuegos no solo es un excepcional luchador, al igual que sus hermanos, también ha conseguido superar con creces las habilidades ninjas de Rafael, Leonardo y Donatelo. Lo ha hecho en el tercer número de The Last Ronin: Lost years de IDW que ya está a la venta.

A través de las páginas de este cómic a cargo de Kevin Eastman, Tom Waltz, SL Gallant, María Keane y Ben Bishop, se relata cómo Miguel Ángel, ahora ciego, debido a la lluvia radioactiva, terminó convirtiéndose en la más mortífera de las cuatro Tortugas Ninja. El quelonio se encuentra entrenando bajo la tutela de Chormagan Noyan, su nuevo, aunque ciego maestro, para que lo ayude a recuperar sus habilidades como guerrero.

Pese a que la historia del tercer número culmina con un ya anciano Miguel Ángel recuperado de la vista y siendo raptado secuestrado por unas misteriosas figuras, el adelanto del siguiente volumen detalla que el quelonio se verá "obligado a participar en un torneo de gladiadores con luchadores de todo el mundo".

Dado que se tendrá que enfrentar a los más habilidosos guerreros procedentes de todos los rincones del planeta, es lógico pensar que acabe convirtiéndose en la tortuga ninja más mortífera, superando en combate a sus hermanos: Rafael, Leonardo y Donatelo.

Cada una de las Tortugas Ninja es experta en el manejo de multiples armas y estilos de combate. Sin embargo, ninguna se ha enfrentado nunca a un reto en el que deban lidiar con artistas marciales de todo el mundo, como lo hará Miguel Ángel en The Last Ronin: Lost years, por lo que para sobrevivir deberá ir un paso más allá y transformarse en un guerrero letal, alejándose de aquella imagen de inmadurez que le caracterizaba y evolucionando en el proceso.