Timothée Chalamet será una estrella del ping-pong en la nueva película de Josh Safdie

Timothée Chalamet ha cerrado su fichaje como protagonista de la próxima película de Josh Safdie. Titulada Marty Supreme, la cinta relatará la vida de un campeón profesional del mundo del ping pong.

Según informa Variety, el protagonista de la saga Dune ha culminado las negociaciones para sumarse a un proyecto que no solo protagonizará, sino que también producirá junto a la compañía A24. Los detalles del argumento se mantienen en secreto, pero se tratará de la historia de un jugador ficticio de ping pong que llega a lo más alto.

Otras informaciones, en cambio, apuntan a que la película podría estar inspirada en una figura real. Se trataría de Marty Reisman, jugador estadounidense que cosechó numerosos títulos desde finales de la década de los 40 y que publicó su autobiografía, The Money Player, The Confessions of America's Greatest Table Tennis Player and Hustler en 1974.

Safdie dirigirá la película a partir de un guion que ha escrito junto a Ronald Bronstein. Bronstein ha escrito Good Time, dirigida por Robert Pattinson, y Uncut Gems, protagonizada por Adam Sandler. Entre los productores se encuentran Safdie, Chalamet, Bronstein, Eli Bush y Anthony Katagas.

El proyecto reúne a Safdie con A24 después de que la compañía produjera sus dos películas más recientes, Good Time (2017) y Uncut Gems (2019), ambas codirigidas con su hermano Benny Safdie. Los Safdie ya no tienen previsto codirigir proyectos, pero siguen produciendo juntos a través de su compañía Elara Pictures.

Los créditos recientes de Chalamet incluyen las dos entregas de Dune, el remake de Wonka y Hasta los huesos: Bones and All. Ya ha finalizado a las órdenes de James Mangold el rodaje de A Complete Unknown, donde encarnará a Bob Dylan, y también tiene pendiente el rodaje de la tercera entrega de la saga Dune de nuevo a las órdenes de Denis Villeneuve.

Marty Supreme sería el primer largometraje de Josh Safdie como director en solitario desde The Pleasure of Being Robbed, una comedia de 2008. Por su parte, también bajo el paraguas de A24, Benny Safdie dirige a Dwayne Johnson en The Smashing Machine, el biopic del exluchador y experto en artes marciales mixtas Mark Kerr.