¿Tiene Escena Post-Créditos Del Revés 2 (Inside Out 2)? - PIXAR

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Pixar, la factoría responsable de éxitos como Toy Story, Buscando a Nemo, Cars o Los increíbles, regresa a los cines con otra secuela. Se trata de Del Revés 2 (Inside Out 2) la continuación de la cinta sobre las emociones que pueblan la cabeza de una niña -la ahora ya adolescente Riley- que se alzó con el Oscar a la mejor película de animación en 2015. Y como ocurre en otras de las películas del estudio, y ahora que Del Revés se ha convertido ya en una franquicia de pleno derecho, no son pocos los fans que se preguntan si Inside Out 2 tiene escena durante o después de los créditos finales.

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel y, con menos regularidad, también en las cintas basadas en personajes de DC Comics. Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

Pixar tampoco ha sido ajena a esta tendencia, incluyendo este tipo de secuencias el algunas de sus producciones, como Toy Story o Los Increíbles. Y en el caso de la cinta dirigida por Kelsey Mann la respuesta es positiva... por partida doble. Y es que Del Revés 2 (Inside Out 2) tiene una escena a mitad de los créditos finales y otra post-créditos, después de que estos terminen.

Sin revelar spoilers, durante el primer tramo de los créditos hay una secuencia de corte humorístico que supone un guiño a la primera película. Ya después, cuando termina la larga ronda de nombres, localizaciones y agradecimientos a todos los que han hecho posible la nueva aventura de Pixar, hay una secuencia extra que vuelve a incluir a un nuevo personaje que ha sido clave en la película.

En cuanto a la importancia de estas escenas para el futuro de la franquicia Inside Out, a diferencia de lo que ocurre en las escenas de los créditos de sagas como Marvel, sí que merecen la pena como la guinda del pastel de esta gran secuela que es Del Revés 2... y sí podrían dar alguna pista del futuro de la franquicia.