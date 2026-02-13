¿Tiene Cumbres Borrascosas Escena Post-Créditos? - WARNER BROS.

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Cumbres borrascosas (Wuthering Heights), la nueva adaptación de la legendaria novela de Emily Brontë que cuenta con Margot Robbie como Cathy Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, ya está en cines. La pasión, la obsesión y la violencia emocional que atraviesan los protagonistas de esta turbulenta historia de amor y destrucción ha contado con millones de seguidores durante generaciones. Fans que ahora tienen una nueva cita en la gran pantalla ante la que muchos se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Cumbres borrascosas escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la cinta dirigida por Emerald Fennell, la respuesta es negativa. Así, Cumbres borrascosas no tiene escena post-créditos. Es decir, no hay metraje adicional ni durante ni después de los créditos finales así que los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca cuando finalicen las más de dos horas de metraje de esta nueva adaptación de la mítica novela.

Usualmente, las películas añaden una escena durante o al final de los créditos finales para resolver dudas sobre la trama, hacer algún guiño cómico o para anticipar una secuela. En Cumbres borrascosas, teniendo en cuenta que se trata de una historia autoconclusiva y perfectamente cerrada, nada de esto es necesario. Una secuela también parece improbable, considerando que la película es una adaptación de la única novela escrita por Brontë.