The Phoenician Scheme: Fecha de estreno y reparto de lo nuevo de Wes Anderson

Wes Anderson ya tiene fecha de regreso a la gran pantalla. El director de cintas como Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest o Asteroid City lanzará próximamente The Phoenician Scheme, que se podrá ver en cines este año.

Según Variety, la película tendrá un estreno limitado el 30 de mayo de 2025 y se expandirá el 6 de junio. Focus Features se encargará de la distribución en Estados Unidos, mientras que Universal Pictures lo hará a nivel internacional.

Anderson ha escrito junto a Roman Coppola el guion, que narra la historia de un negocio familiar. Benicio del Toro protagoniza la película como Zsa-zsa Korda, uno de los hombres más ricos de Europa, mientras que Mia Threapleton interpreta a su hija y Michael Cera da vida a su tutor.

El elenco también incluye a Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis y Benedict Cumberbatch. El filme se rodó en Alemania.

En una entrevista concedida en 2024, Anderson reveló algunos de sus planes para el futuro, incluyendo una posible adaptación de un célebre autor. "Siento que el escritor que me gustaría adaptar, aunque no sé si veo la oportunidad, es Dickens", dijo. "Me gustaría hacer una gran historia de Dickens. Todas han sido adaptadas. Todas se han hecho muchas veces. Son muy interesantes. La gente sigue volviendo a ellas. Son muy entretenidas y complejas", reveló.

"Acabo de terminar de hacer una película en Alemania. Debe haber cien personas en ella que han trabajado conmigo en otras películas. "Podrían ser más los que regresen, y muchos miembros del elenco", desveló entonces sobre The Phoenician Scheme.