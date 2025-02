The Monkey: Osgood Perkins revela la reacción de Stephen King a la sangrienta adaptación

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

The Monkey, la adaptación del relato corto de terror de Stephen King ya está en los cines. Osgood Perkins, su director, ha confesado cómo reaccionó el aclamado novelista a la película protagonizada por Theo James.

"Mi intención era plasmar lo que Stephen King significa para mí, más allá de coger la novela en una mano y escribir con la otra para hacer una adaptación fiel, algo que no creo que él esperara ni pidiera. Sé que su visión es mucho más amplia", le confesó Perkins a Collider. "En cierto modo, permitió que le diese a la historia mi propia personalidad, siempre con la intención de homenajearle. Porque es el más grande, y no solo no puedo ignorarlo, sino que quiero celebrarlo", añadió.

El director de Longlegs, uno de los fenómenos del cine de terror de 2024, también aseguró que su adaptación de The Monkey va mucho más allá de ser una película de terror sobre un juguete poseído que atormenta a sus protagonistas, los gemelos Hal y Bill, encarnados por James. Y es que en ella subyacen temas como los traumas familiares o la paternidad.

"La idea era crear algo divertido, porque siempre he encontrado los libros de Stephen King llenos de humor, ingeniosos y sofisticados. Por eso pensé que podía ser mucho más que una simple cinta sobre un muñeco poseído y aterrador, que realmente podía profundizar en temas como la familia, la paternidad y la melancolía de la vida, que para mí está presente en toda la obra de King", expresó.

"Esa fue la esencia que dio forma al proyecto, y como a él le gusta, todo está en su lugar", apostilló Perkins sobre King, cuyos relatos son una fuente inagotable de historias que han dado el salto a la gran y pequeña pantalla con adaptaciones como Misery, La milla verde, IT (Eso), La niebla o Cementerio de animales, y ahora también The Monkey.

Dirigida por Perkins y producida por James Wan, The Monkey también cuenta en su reparto con Tatiana Maslany (She-Hulk: Abogada Hulka) y Elijah Wood (Yellowjackets).