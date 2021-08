Thandiwe Newton, indignada con su muerte en Han Solo: "No matas a la primera mujer negra con un papel real en Star Wars"

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

En 2018, Thandiwe Newton hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en tener un papel protagonista en una película de 'Star Wars'. La intérprete británica interpretó a Val, esposa de Beckett (Woody Harrelson) y miembro de su equipo en 'Han Solo'. Sin embargo, su desenlace en la cinta dirigida por Ron Howard fue trágico, al morir en una explosión. Ahora la actriz revela que, realmente, su muerte no estaba prevista en el guion.

"Me sentí decepcionada por 'Star Wars', porque mi personaje fue asesinado. Realmente, en el guion no lo mataban. Ocurrió durante el rodaje y tenía mucho más que ver con el tiempo que teníamos para hacer las escenas. Es mucho más fácil que Val muriese que dejarla en el vacío del espacio para poder regresar quizás", declaró Newton en una entrevista para Inverse.

La actriz de Misión Imposible y Crash revela que la muerte de Val se convirtió en "una oportunidad perdida" para dar continuación a una protagonista negra en la saga. "Inicialmente, tras la explosión, ella cae y no sabes a dónde ha ido. Significaba que podría haber vuelto en algún momento. Pero cuando comenzamos el rodaje, vieron que era demasiado complejo de crear, así que decidieron que Val muriese y así terminó", explicó.

"En ese momento, pensé que era un gran error. No tanto por mí, no porque quisiese volver. No matas a la primera mujer negra en tener un papel auténtico en una película 'Star Wars'. Fue como si estuvieran haciendo una broma de mal gusto", continuó.

Ganadora de un Emmy por 'Westworld', Newton acaba de estrenar 'Reminiscencia', donde aparece acredita con su actual nombre artístico, el cual es su nombre real. La artista británica, en 2020, decidió recuperar su nombre real y dejar de aparecer en sus proyectos como Thandie Newton. "Ese es mi nombre y siempre lo ha sido. Estoy recuperando lo que es mío", declaró a Vogue.