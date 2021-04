Thandiwe Newton reivindica su origen africano y su nombre original: "Voy a recuperar lo que es mío"

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Durante más de 30 años, la actriz Thandiwe Newton ha sido acreditada como Thandie Newton debido a un error ortográfico. La 'w' fue omitida por un descuido en su primer trabajo y se mantuvo durante décadas, pero ahora la estrella de 'Westworld' o 'Misión: Imposible 2' ha decidido recuperar su nombre original, de origen africano.

Tal como desveló en una entrevista con la edición británica de Vogue, su nombre fue cambiado por error en su primera producción, el largometraje de 1991 titulado 'La primera experiencia'. "Ese es mi nombre. Siempre ha sido mi nombre. Voy a recuperar lo que es mío", afirmó. Newton anunció que para todos sus proyectos futuros de cine y televisión, será acreditada como Thandiwe, que significa "amada" en shona, lengua nativa de Zimbabue.

"Lo que más agradezco a nuestra industria en este momento es estar en compañía de otras personas que realmente me ven. Y no ser cómplice de la cosificación de los negros como 'los otros', que es lo que sucede cuando eres el único", declaró la actriz.

En la entrevista, Newton reflexionó sobre su papel debut en 'La primera experiencia', dirigida por John Duigan. La intérprete acusó al realizador de abuso sexual en 2011, asegurando que fue coaccionada para mantener una relación sentimental con Duigan.

"Hubo un momento en el que el fantasma de lo era cambió, a los 16. Me desvió de mí misma por completo. Estaba traumatizada. Seguro que fue una especie de trastorno de estrés postraumático. Estaba tan angustiada y consternada de que un director hubiera abusado de una joven actriz, y sabía que estaba sucediendo en otra parte, que los menores sufrían abuso y estaban jodidos. Básicamente estaba esperando a que alguien viniera y dijera: 'Bueno, ¿qué debemos hacer al respecto?'", confesó a Vogue.

Newton, conocida por sus roles en 'Westworld', 'Crash (Colisión)' o 'En busca de la felicidad', estrenará próximamente R'eminiscence' junto a Hugh Jackman; 'God's Country' y 'All the Old Knives' con Chris Pine y Laurence Fishburne.