Thandie Newton revela cómo Tom Cruise la aterrorizó en el rodaje de Misión Imposible 2: "Fue una pesadilla"

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Thandie Newton (Westworld) fue la compañera de Tom Cruise en Misión Imposible 2 del año 2000. Y aunque han pasado dos décadas, la actriz aún recuerda hasta qué punto fue "una pesadilla" trabajar con la estrella del filme, asegurando que estuvo "aterrorizada" durante casi todo el rodaje debido al fuerte carácter del actor.

Newton ha decidido sincerarse en una entrevista con Vulture en la que, entre otros asuntos, se trató el caso de la gente inteligente que acaba involucrada en la Cienciología -como el guionista Paul Haggis- lo que inevitablemente derivó la conversación hacia Cruise. Fue entonces cuando la actriz relató su experiencia en el set de Misión Imposible 2, y desde luego no fue agradable.

"Oh, nunca me han preguntado. Pero tenía miedo de Tom", comenzó diciendo Newton sobre su compañero. "Era un individuo muy dominante. Intenta con mucho esfuerzo ser buena persona, pero con la presión... asume mucha responsabilidad. Y creo que tiene la sensación de que él sólo puede hacerlo todo", reveló la actriz.

Newton continuó recordando cómo fue rodar una de las primeras secuencias de la película, en la que ella y Cruise están en un balcón de Sevilla "con muchos extras y pirotecnia y todo eso. Y no era una escena que estuviese muy bien escrita. Estábamos enfadados el uno con el otro".

Al parecer John Woo tomó la decisión de que el personaje de Newton no hablaba inglés, algo que fue de utilidad en la película, pero que no sentó bien al equipo, en especial a Cruise. Tal y como lo cuenta Newton, en sus intentos por ayudarla a aprenderse el guion, lo único que consiguió el actor fue ponerla más nerviosa e incluso frustrarla.

"Tom no estaba contento porque tenía las líneas más jodidas", explicó. "Se sentía muy frustrado así que dijo 'ensayemos ante la cámara, pero yo seré tú y tú serás yo'. Así que ensayamos toda la escena conmigo siendo él, y créanme, para entonces yo me sabía las líneas. Y fue totalmente inútil".

"No puedo imaginar nada que fuese menos revelador. Simplemente me empujó hacia un terreno de terror e inseguridad. Fue una verdadera lástima. Estaba avergonzada" aseguró la ahora veterana actriz, que por aquel entonces estaba dando sus primeros pasos en el cine.

LA AYUDA DE NICOLE KIDMAN

Quitándole un poco de hierro al asunto, Newton también narró cómo, en pleno rodaje, vio como a Cruise le salía un grano en la nariz que posteriormente le desaparecía. "Al principio de la noche tenía esa marca roja en la nariz, y al final de la noche sólo tenía un punto blanco. No es broma, así de agresivo es su metabolismo", bromeó. "Veía crecer ese grano y pensaba que el grano era yo".

Pero la pesadilla no terminó ahí, porque lejos de darse por satisfecho, Cruise volvió a llamar a la actriz para volver a filmar la secuencia una semana después. "La siguiente vez entre allí y lo expresé todo, porque me di cuenta de lo que realmente quería. Él quería a esa perra alfa. Y lo hice lo mejor que pude. No fue la mejor manera, estaba muy estresada", concluyó la actriz sobre su desagradable experiencia.

Por último, Newton también reveló que en realidad fue Nicole Kidman, la mujer del protagonista, quien le consiguió el papel. "nunca le pregunté la verdad, pero cuando tu marido te dice '¿a quién no te importaría que fingiera follarme los próximos seis meses?', supongo que es agradable poder elegir juntos. Nicole siempre me defendió", sentenció, agradecida por la oportunidad, pese a la mala experiencia vivida.