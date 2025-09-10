MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

El botín (The Rip), la nueva película de acción de escrita y dirigida por Joe Carnahan, llegará a Netflix el 16 de enero del próximo año. Para ir calentando motores, la cinta, que cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, ha lanzado un intenso tráiler en el que la confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de encontrar un suculento botín de 20 millones de dólares.

El avance, de más de dos minutos de duración, comienza con una inspección de trabajo a los integrantes de un equipo de la policía de Miami. "La última vez que hablamos describió así el trabajo: 'Su unidad se dedica a la chusma: drogas armas...", le dice el inspector a Dane Dumars, al que encarna Damon, que dirige la unidad, cuyo objetivo más común es encontrar dinero.

A continuación se muestra como el equipo protagonista registra una casa en la que esperan encontrar unos 300.000 dólares... sin embargo se sorprenden cuando descubren que la cantidad asciende a 20 millones de dólares. "Sería mucho más fácil robar el dinero", bromea el personaje de Damon. Los miembros del equipo tendrán que hacer frente a las amenazas del dueño del suculento botín mientras la suspicacia entre compañeros aumenta.

El botín (The Rip) está escrita y dirigida por Joe Carnahan, que ya ha formado parte de otras grandes producciones del género como El equipo A, Ases calientes o Infierno blanco. Por otra parte, el filme se une a la extensa colaboración entre Damon y Affleck, que comparten una larga trayectoria que incluye títulos como El indomable Will Hunting, Una noche perfecta o AIR. Este componente de amistad real entre los actores juega un papel clave dentro del filme, según afirma Carnahan en declaraciones a Tudum, que reta a los espectadores a preguntarse si son "buenos chicos".

"Si el público se enamora de los personajes, los tienes porque en algún momento te romperán el corazón, solo que no sabes quién lo hará", expresa el director sobre el reparto de el Botín que incluye otros grandes nombres como Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.

"El vínculo que se creó, el tiempo que pasaron juntos y el hecho de que realmente se cayeran bien unos a otros le dio a la serie una sensación maravillosa que es difícil de capturar. Pero cuando lo consigues, te sientes muy afortunado. Todas las interpretaciones son maravillosas. Es una prueba de lo que ocurre cuando reúnes a un grupo de personas con talento, les das algo con lo que pueden identificarse y aferrarse, y los resultados hablan por sí mismos", añade el director sobre el elenco coral del filme.

"La confianza entre los integrantes de un equipo de policías de Miami comienza a disiparse tras el descubrimiento de millones en efectivo en un escondrijo abandonado. Cuando las fuerzas externas se enteran de la incautación, se pone todo en tela de juicio y ni siquiera saben de quién se pueden fiar", reza la sinopsis oficial del El botín.