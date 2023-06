Tenoch Huerta (Namor) abandona una película de Netflix tras las acusaciones de agresión sexual

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

El actor Tenoch Huerta, recientemente acusado de violencia sexual por su expareja, la saxofonista y activista María Elena Ríos, ha decidido abandonar el que iba a ser su próximo proyecto. El intérprete iba a protagonizar Fiesta en la Madriguera, una película mexicana para Netflix dirigida por Manolo Caro (La casa de las flores), pero ha optado por centrarse en el escándalo judicial en el que está inmerso.

En un comunicado recogido por Deadline, Huerta explica la decisión de alejarse del filme. "Ante el impacto de las recientes declaraciones falsas de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera", comienza el actor.

"Lo hago con una gran tristeza, pero no puedo permitir que sus acciones me perjudiquen no solo a mí, sino también al trabajo de decenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto. Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restaurar mi reputación", concluye Huerta sus declaraciones.

Todo el caso estalló el pasado 10 de junio, cuando Ríos publicó en su cuenta de Twitter que Huerta es un "violentador y depredador sexual" que había abusado de ella y de más mujeres. Frente a tales acusaciones, Huerta emitió un primer comunicado afirmando que todo era mentira y que su relación fue consensuada.

¡LO NIEGA TODO! #TenochHuerta publicó un comunicado en sus redes sociales en donde niega las acusaciones de #MariaElenaRíos por supuesta agresión sexual. pic.twitter.com/TXOQcxwHuQ — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) June 12, 2023

"Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo", se defendió el intérprete, añadiendo que todas las acusaciones tergiversan aquella relación.

De nuevo, Ríos volvió a contestar. "Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste: Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. Porque en México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador", afirmó, acompañando el tuit de un extenso escrito.