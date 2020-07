Tenet de Nolan no se estrenará en streaming antes que en cines

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Los blockbusters viven su temporada veraniega más desértica por la pandemia del coronavirus. 'Tenet', dirigida por Christopher Nolan, era uno de los títulos llamados a sallvar la época estival en salas, pero su retraso 'sine die' ha encendido las alarmas sobre su lanzamiento. Pese a la incertidumbre, hay una cosa clara, tal y como demandaba su creador, la película se estrenará sí o sí en cines. Warner no contempla lanzar la cinta antes en streaming.

Pese que 'Tenet' se ha caído del calendario de estrenos tras anunciar Warner que el filme no llegará a salas el 12 de agosto, debido al COVID-19, eso no significa que no vaya a estrenarse en cines. Es más, la compañía no está barajando la posibilidad de lanzar la cinta en HBO Max, en Estados Unidos.

"¿Va a ocurrir algo así con películas como 'Tenet' o 'Wonder Woman'? Me sorprendería mucho si fuera el caso. De hecho, puedo asegurarte que con 'Tenet' no va a suceder", declaró John Stankey, director ejecutivo de AT&T (multinacional a la que pertenece Warner), en una entrevista para Deadline.

- Tenet: ¿Qué es revertir el tiempo y como funciona en la película de Nolan?

No es una sorpresa que no se baraje algo así. Nolan es un gran defensor de la experiencia en salas y ya ha hablado varias veces sobre por qué 'Tenet' exige un visionado en la gran pantalla. Pero, más allá de cuestiones de autor, lanzar un filme del calibre de 'Tenet' en un servicio en streaming puede no ser una buena decisión comercial.

EL GRAN COSTE DE TENET

Con un coste estimado entre 200 y 400 millones de dólares, dejar disponible un largometraje que cualquier usuario de HBO Max pueda ver pagando una cuota mensual no es equivalente al precio individual de una entrada de cine.

- Christopher Nolan explica por qué estrelló un Boeing 747 en el rodaje de Tenet

Por otro lado, está la posibilidad de ofrecer ese contenido en plataformas de forma similar a otros títulos como 'Trolls 2: Gira mundial', '¡Scooby!' o 'Personal Assistant', que tuvieron un estreno simultáneo en servicio de alquiler Premium y estreno en autocines en Estados Unidos (en el resto del mundo sí han tenido o tendrán estreno tradicional en salas).

Sin embargo, esta opción podría tampoco ser rentable, puesto que no está garantizado que se logre el mismo beneficio que con un estreno solamente en cines. Ejemplo de ello son los datos de 'Trolls 2', que inicialmente se valoraron muy positivamente (en recaudación se estimaba que superaba las cifras de la primera entrega), pero que posteriormente, según declaró un representante de marketing de Universal a The Wrap, lo obtenido por los visionados Premium no llegaba para cubrir los costes del filme. Es más, tanto en este caso como en otros similares, se espera que la recaudación internacional logre cubrir parte de sus presupuestos.

El destino de 'Tenet' se desvelará próximamente, Warner, en el comunicado en el que anunciaba el retraso indefinido, advertía que el estreno de la cinta no será "tradicional", dando a entender que podría darse la posibilidad de que no sea un estreno global y que llegue antes a los cines de aquellos países en los que la situación de la pandemia esté más controlada.

505620.1.260.149.20200724110647