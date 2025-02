Taylor Swift, abucheada en la Super Bowl y troleada por Donald Trump

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

En uno de los momentos más virales de la Super Bowl 2025, Taylor Swift recibió un inesperado abucheo por parte algunos de los asistentes al Caesars Superdome Nueva Orleans (Luisiana). Allí también estaba Donald Trump, que no dejó pasar la oportunidad de vengarse de Swift después de que esta apoyara abiertamente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

Durante el partido, el rostro de Swift, que acudió a la Super Bowl LIX para apoyar a su pareja Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, apareció en los videomarcadores. En ese momento, parte del público abucheó para desconcierto de la propia estrella del pop que parecía preguntarse qué estaba pasando.

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.



She asks: "What's going on?"pic.twitter.com/1CSLjNanmK