Justin Baldoni publica un vídeo de Romper el círculo en su defensa y Blake Lively responde: "Corrobora mi denuncia"

El pasado mes de diciembre, Blake Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje del drama romántico Romper el círculo. En respuesta, Baldoni, varios productores y sus representantes presentaron una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo, Ryan Reynolds, y sus representantes, y ahora el actor ha publicado un vídeo inédito del rodaje como prueba en el caso.

El clip, compartido por TMZ, muestra a Lively y Baldoni rodando una escena en la que están bailando. La estrella de Gossip Girl había mencionado dicha escena en su denuncia contra Baldoni, acusándole de tener un comportamiento inapropiado.

Sin embargo, el vídeo, en el que ambos tenían micrófonos mientras las cámaras grababan, muestra a los dos enfrascados en una conversación informal, en la que Lively comenta que "es agradable hablar" mientras bailan, además de mencionar sus conversaciones con Reynolds. Baldoni también hace una referencia a su relación con su mujer. Incluso Baldoni lanza un piropo a Lively y su marido. "Sois muy monos", asegura.

