¿Qué mitíco actor pone voz a King Shark en El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad)?

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Con la llegada del nuevo tráiler sin censura de 'El Escuadrón Suicida', James Gunn ha confirmado cuál es el papel de Sylvester Stallone en la cinta de Warner y DC. El actor de 'Creed' presta su voz a King Shark, lo que significa su entrada a otro universo de superhéroes, puesto que ya interpretó a Stakar Ogord en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' en Marvel.

Stallone lo ha confirmado oficialmente en su cuenta de Instagram, así como también el propio Gunn en su cuenta de Twitter. Inicialmente, el actor reveló su participación en la cinta cuando terminó de rodarse, pero no desveló cuál era su papel, lo que hizo que los fans se preguntasen a quién interpretaría el actor de 'Los mercenarios'.

Aunque Stallone pone su voz a King Shark, lo cierto es que el actor que interpretó a Rocky Balboa no llegó a estar físicamente en el set de rodaje de El Escuadrón Suicida para interpretar al villano, puesto que fue Steve Agee quien sirvió de modelo a la hora de realizar la captura por movimiento del personaje.

Con lo cual, Gunn utilizó el mismo método que con Rocket en 'Guardianes de la Galaxia' y 'Vengadores', al ser Sean Gunn el modelo para la captura del movimiento del personaje, mientras que Bradley Cooper le prestaba su voz al personaje.

Antes de la confirmación de que Stallone pone voz a King Shark, hubo fans que pensaron que Taika Waititi iba a ser el elegido para meterse en la piel del villano con cabeza de escualo, especialmente debido a sus gags y humor.

In case you're wondering who that shark is... @TheSlyStallone King Shark. #TheSuicideSquad https://t.co/ziuCDeU0Wl pic.twitter.com/uB7mnqh7ab