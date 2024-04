Arranca el rodaje de Un fantasma en la batalla, la película de Agustín Díaz Yanes sobre la lucha contra ETA

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Un fantasma en la batalla, la nueva película de Agustín Díaz Yanes (Oro, Alatriste), ha comenzado su rodaje. El thriller político, producido por J.A. Bayona, toma el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000 y está inspirado en las experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista.

La cinta relata la historia de Amaia, una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA con el objetivo de localizar los zulos que la banda tenía escondidos en el sur de Francia. Un fantasma en la batalla está protagonizada por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, entre otros.

"Estoy deseando que el cine español vuelva a disfrutar de uno de sus mejores directores, que se enfrenta con solidez y de forma apasionante al reto de abordar un tema tan delicado, complejo y trascendente como es el conflicto armado vasco", ha comentado Bayona, productor de la película junto a Belén Atienza y Sandra Hermida.

"Hace unos cinco años Belén Atienza me propuso que escribiera una historia sobre ETA. Meses después le entregué una primera versión de un guion que contaba la historia de una agente encubierta de la Guardia Civil, un personaje basado en las diferentes historias y experiencias de varios topos -mujeres y hombres- que la Guardia Civil consiguió incrustar en ETA", afirma Agustín Díaz Yanes.

"Según van avanzando los días, tengo cada vez más claro que Un fantasma en la batalla no va a tratar solo de la vida azarosa de sus protagonistas, también espero que se sientan las vidas no vividas (como diría Javier Marías), las vidas que pudieron ser y no fueron de todos sus personajes", ha señalado el director en un comunicado.

Esta no es la única producción española centrada en la lucha antiterrorista contra ETA que está en marcha. El próximo 11 de octubre llega a los cines La infiltrada, la nueva película de Arantxa Echevarría (Carmen y Lola, Chinas) que relata la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que una joven policía nacional se infiltró durante ocho años en la banda terrorista ETA e hizo posible la desarticulación del comando Donosti. El filme está protagonizado por Carolina Yuste y Luis Tosar.