El Superman de traje negro y el Steppenwolf más brutal en los nuevos clips de Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 9 Feb.

Falta poco más de un mes para que Liga de la Justicia de Zack Snyder llegue a HBO. Con un total de cuatro horas de duración, la esperada versión del director incluirá muchos elementos que se quedaron fuera del filme de 2017, incluyendo la versión de Superman con traje negro, que por primera vez se muestra en todo su esplendor en el nuevo video promocional del Snyder's Cut.

El cantal de YouTube Justice Cut ha publicado una pequeña escena en HD -que ya se mostró en los adelantos hace meses- en la que aparece Superman de Henry Cavill, tras volver de su muerte, luciendo su icónico traje rojo de los cómics.

En la secuencia, el Hombre de Acero se presenta en la Batcueva, donde se encuentra con el mayordomo de Batman, interpretado por Jeremy Irons, al que le dice "asumo que debes de ser Alfred", antes de que el plano se funda a negro.

El plan inicial de Snyder era incluir el traje oscuro de Superman en la posproducción de la primera Liga de la Justicia, pero tras su partida por motivos personales de la cinta, el atuendo negro del Hombre de Acero se quedó en la sala de edición.

En varias ocasiones el director ha asegurado que el traje alternativo del Hijo de Krypton es de gran importancia para la narrativa del personaje, ya que simboliza un antes y un después en su personalidad, remarcando su muerte a manos de Doomsday en Batman v Superman, y su posterior renacimiento en Liga de la Justicia.

Y otro personaje que ha cambiado radicalmente su apariencia para Liga de la Justicia de Zack Snyder es el villano Steppenwolf, el lacayo de Darkseid -otra de las incorporaciones a la versión del director- que luce un aspecto mucho más agresivo y letal que en la película de 2017.

A través de su cuenta de Vero, Snyder ha compartido un video en el que se ve la sala de posproducción de Liga de la Justicia en la que se está ultimando una secuencia de Steppenwolf. Con su poderosa arma en mano, el villano despacha en un momento a toda una tropa de guerreros a caballo, demostrando que en el Snyder's Cut, es mucho más letal que nunca.

