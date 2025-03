Buenas noticias para la temporada 2 de Adolescencia en Netflix

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Adolescencia sigue a una familia británica aparentemente normal cuya vida se desmorona cuando su hijo de 13 años es sospechoso de haber cometido un asesinato. Pese a que la serie de Netflix ofrece un final cerrado, el equipo detrás de la producción ha hablado recientemente sobre la posibilidad de rodar una segunda temporada.

Stephen Graham, uno de los creadores de la ficción junto a Jack Thorne, y Hannah Walters, su mujer y productora, han concedido una entrevista a Variety en la que les preguntaron si habría una segunda entrega. "Posiblemente, veremos cómo van las cifras. Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia", declaró Graham.

Por su parte, Walters aseguró que estaría más que dispuesta a trabajar de nuevo con Netflix, pero admitió que "es difícil" dar una continuación a algo que ha tenido un impacto tan grande. "Una precuela de Adolescencia, eso seguro que no va a suceder. Pero el plano secuencia tiene mucho recorrido, así como volver a explorar la naturaleza humana. Pero sí, todo va bien, podríamos decir que todos estamos contentos", dejó caer.

Adolescencia está siendo un éxito en visualizaciones y es muy probable que Netflix quiera ampliar la serie debido al enorme impacto cultural que ha tenido, planteando debates sobre temas como la misoginia, los peligros de los discursos de odio en Internet o la violencia entre los jóvenes. Thorne incluso propuso que Adolescencia se proyectara en los colegios y el Parlamento.

En la filmografía de Graham, un tema recurrente son los efectos del extremismo y los peligros de las ideologías de derecha. Esto se puede apreciar no solo en Adolescencia, sino también en otros títulos como This Is England o The Walk-In. Con Graham al mando de la serie de Netflix, queda espacio para analizar otros temas de calado en la sociedad a través de una nueva historia y nuevos personajes.