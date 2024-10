Star Wars revela que fue de los Ewoks tras El retorno del Jedi

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

La primera vez que los seguidores del universo Star Wars vieron a los Ewoks fue allá por 1983 en el Episodio VI: El retorno del Jedi. Lucasfilm ha revelado al fin qué fue de estas entrañables y peludas criaturas después de que Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa y Chewbacca abandonasen la luna de Endor tras derrotar al malvado Emperador Palpatine.

Los Ewoks jugaron un papel de vital importancia en la batalla de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico. Sin su participación, es posible que no hubiesen conseguido destruir la segunda y aún más mortífera Estrella de la Muerte.

Tras celebrar con su singular algarabía la gran victoria junto a Luke, Leia, Han y los demás, no son pocos quienes se preguntan qué fue de estos seres de aspecto similar al de un osezno. La respuesta a tan intrigante cuestión se encuentra en un nuevo cómic de Star Wars.

Se trata del primer número de Ewoks que Marvel ya ha puesto a la venta. En este arco, a cargo de Steve Orlando, Álvaro López y Laura Braga, titulado Caravan of Carnage: Welcome to Endor (Caravana de carnicería: Bienvenidos a Endor), se revela que las fuerzas restantes del Imperio, los remanentes que ya se han presentado en series como The Mandalorian, aún tenían planes en Endor.

Esto se debe a que en dicha luna se oculta un importante cargamento de armas con las que las fuerzas imperiales quieren hacerse a toda costa. Sin embargo, la tribu del jefe Ewok Chirpa, Wicket y el hechicero Logray tratan de averiguar cómo lidiar con sus propios problemas.

Especialmente ahora que no se encuentran aislados en la galaxia. Por el momento, su mayor preocupación es cómo deben obrar si llegan nuevos visitantes a Endor. No obstante, este será el menor de sus temores cuando sepan que el Imperio planea regresar a su luna. Y es que, en el timeline de Star Wars, la guerra contra el Imperio Galáctico no llegó a su fin con la victoria de los Rebeldes en Endor.

Sería casi un año más tarde, tras la brutal Batalla de Jakku, cuando las fuerzas imperiales se rendirían oficialmente. Por lo que es comprensible que la Alianza Rebelde abandonase Endor y a los Ewoks para valerse de su ventaja táctica al destruir la segunda Estrella de la Muerte y así asestar el golpe definitivo contra el Imperio.

Sin embargo, conseguir el alijo de armas y equipamiento oculto en Endor no solo podría cambiar las tornas, sino que también podría desencadenar una nueva y feroz batalla para los Ewoks. Esto, además, pondrá a prueba el coraje y la valía de su más bravo, aunque joven e impulsivo guerrero, Wicket, para liderarlos a la victoria.