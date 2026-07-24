Star Wars anuncia oficialmente el Yoda del Lado Oscuro - LUCASFILM

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Pocos personajes de Star Wars son los que no han sucumbido o dudado de sí mismos ante el reverso tenebroso de la Fuerza. Sin embargo, ahora se ha confirmado que el venerable maestro Jedi de Luke Skywalker sí posee su lado oscuro.

A través de los foros oficiales de EA, el RPG para móviles de cartas coleccionables Star Wars: Galaxy of Heroes ha anunciado una nueva actualización titulada The Era of Myths and Legends. Como su propio nombre indica, este nuevo contenido incorporará personajes inspirados en el antiguo universo expandido de Star Wars, ahora conocido como Legends y considerado fuera del canon oficial.

Entre las incorporaciones más llamativas figuran Darth Jar Jar, Mara Jade Skywalker y una versión alternativa de Yoda, denominada Dark Side Vision y vinculada al Lado Oscuro. Sin embargo, mientras que el diseño del resto de personajes ya ha sido revelado, el de esta variante de Yoda no ha sido desvelado a propósito, haciendo que la sorpresa de su posible aspecto sea aún más intrigante.

¿ES YODA DARK SIDE VISION LA VERSIÓN DE STAR WARS: THE CLONE WARS?

Aun así, el kit completo de Yoda (Visión del Lado Oscuro) ya ha sido desvelado por los desarrolladores, de modo que los jugadores pueden valorar cuál será su papel y cómo encajará en sus equipos. También resulta curioso que el personaje no reciba el nombre de Darth Yoda. Star Wars: The Clone Wars ya mostró una visión de Yoda asociada al Lado Oscuro y es posible que se trate de la misma versión.

Pero si ese fuera el caso, el personaje tendría un origen canónico, al menos en cierta medida, más que estar basado exclusivamente en los mitos y leyendas del antiguo universo expandido.

Por ahora, Darth Jar Jar y esta nueva variante de Yoda son solo dos de los nuevos personajes que llegarán con esta actualización de Star Wars: Galaxy of Heroes, que incorporará tanto unidades del lado oscuro como del lado luminoso. Sin embargo, ambos parecen ser los únicos de este grupo que todavía no estarán disponibles, ya que sus fechas de lanzamiento aún no han sido anunciadas.