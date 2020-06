A Stan Lee no veía a Tom Holland como Spider-Man

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Desde su debut en Civil War, donde fue reclutado por Iron Man para engrosar las filas del bando que se iba a enfrentar a Capitán América, el Spider-Man interpretado por Tom Holland no ha dejado de cosechar elogios. Tras cinco películas como Peter Parker -tres filmes grupales junto a los Vengadores y dos en solitario- el actor ha demostrado que fue una elección perfecta... aunque en su momento no contó con el apoyo más importante: el del padre del personaje.

Fue James Gunn, el director de la saga Guardianes de la Galaxia, quien recordó cómo fue el primer encuentro entre Stan Lee, el mítico creador de Marvel fallecido en noviembre de 2018, y Tom Holland, cuando éste último aún no había debutado en al gran pantalla como el hombre araña.

"Yo fui quien presentó a Stan a Tom Holland, justo después de que Tom fuera contratado para interpretar a Spider-Man. Y Stan le dijo: '¡Ah sí, por supuesto!, he oído que eres genial... aunque personalmente yo no lo veo'. Todos nos reímos muchísimo", relató Gunn.

Eso sí, pese al recelo inicial, el buen hacer de Holland fue suficiente para convencer a Lee, que en Twitter ya alabó al nuevo Spider-Man tras sus trabajos en Civil War, Homecoming y en Infinity War.

I think @TomHolland1996 is a great Spider-Man. He is the exact height and age I envisioned when I first wrote Spider-Man. Spidey was never supposed to be too large. How is my friend Tom doing?