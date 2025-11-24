¿Ha 'spoileado' una directora de Marvel la llegada de un poderoso superhéroe a Vengadores: Doomsday?

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday desembarcará en salas el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom. La cinta de Joe y Anthony Russo contará además con prácticamente la plana mayor del Universo Marvel. Sin embargo, el reciente comentario por parte de uno de los cineastas de la Casa de las Ideas parece haber anticipado la aparición de héroes sorpresa en el filme.

Se trata de Nia DaCosta, quien dirigió The Marvels en 2023. "Estuve en el set de Los Vengadores hace un par de semanas porque todavía mantengo relaciones con esta gente", le reveló la directora a The Guardian.

Esto incluye al CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, quien, según DaCosta, le redactó una carta para facilitar su visado en el Reino Unido. La inevitable cuestión que surge ahora es... ¿Qué razón podría tener la cineasta para visitar el set de Vengadores 5?

El motivo más probable y, por ende, lógico, sería ayudar de algún modo a los hermanos Russo con los personajes que mejor conoce: Carol Danvers/Capitana Marvel, Monica Rambeau y Ms. Marvel.

En este punto, cabe recordar que ninguna de las protagonistas de The Marvels, es decir, Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani-ni, dicho sea de paso, Tessa Thompson, quien hacía un cameo en la película y con la que DaCosta vuelve a trabajar en su nuevo filme, Hedda-forma parte del elenco de Doomsday. Por tanto, la presencia de cualquiera de estas actrices retomando sus personajes en la cinta de los Russo sería una sorpresa mayúscula para los fans del UCM.

EL PRECEDENTE DE JAMES GUNN

No sería nada descabellado que DaCosta estuviera colaborando con los hermanos Russo en la quinta entrega de la franquicia vengadora. Los directores ya recurrieron al director de Ant-Man, Peyton Reed, sobre cómo debían enfocar las secuencias de combate del personaje en Capitán América: Civil War.

Asimismo, James Gunn colaboró en el guion de Vengadores: Infinity War para asegurarse de que ninguno de los acontecimientos relacionados con Guardianes de la Galaxia entrara en conflicto con los planes que él tenía para la tercera película de la saga.

Dicho esto, es probable que DaCosta esté ejerciendo como asesora acerca de alguno de los personajes de The Marvels. También cabe la posibilidad de que únicamente estuviera de paso por Londres durante la filmación de Doomsday y acudiera invitada al set.

Pero el hecho de que mencionase que Feige la ayudó con su visado sugiere que su visita al rodaje no fue casual, y cabe destacar, además, que Larson se encontraba en Londres el pasado septiembre rodando su nueva película Close Personal Friends. Por lo cual, la idea de que los calendarios de producción se hubieran sincronizado y así permitirle participar en alguna escena de Doomsday no es descartable, aunque solo el tiempo lo dirá.