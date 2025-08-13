Spike Lee y Denzel Washington, juntos de nuevo en Del cielo al infierno que lanza tráiler y revela fecha de estreno

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Del cielo al infierno, la quinta colaboración entre Denzel Washington y Spike Lee, llegará a Apple TV+ el próximo 5 de septiembre. A poco menos de un mes para su estreno, el filme ha lanzado un tráiler en el que la vida de un magnate de la industria musical cambia radicalmente cuando secuestran a su hijo.

El avance, de un minuto y cincuenta segundos de duración, presenta a David King, a quien encarna Washington, un gran magnate de la industria musical conocido por su capacidad para descubrir nuevos talentos. "En la vida no todo es ganar dinero, está la integridad de lo que defiendes", narra la voz del protagonista. "Creo que hay que estar un poco loco para conseguir lo que uno quiere", responde un taxista al que interpreta Jeffrey Wright.

Sin embargo, su vida da un vuelco cuando secuestran a su hijo Trey y le exigen diecisiete millones y medio por el rescate. A pesar de su notable posición en la industria, King no tiene dicha cantidad, por lo que la petición pondrá a prueba los dos pilares por los que tanto ha luchado, por una parte su familia, y por otra su carrera profesional.

"Tengo un bebé y mujer y debo darles de comer, no puedo ir al pasado y empezar otra vez, le dice el secuestrador mientras se muestran imágenes del personaje de A$AP Rocky. "Yo sé lo que es arriesgar todo lo que tienes por algo que quieres, no tener nada y quererlo todo", le responde el magnate, dispuesto a hacer lo que sea por salvar a su hijo.

"Denzel Washington da vida a un magnate de la música, con fama de tener 'el mejor oído de la industria', que debe enfrentarse al dilema moral de elegir entre la vida y la muerte ante una petición de rescate", reza la sinopsis oficial de la película que es una reinterpretación de El infierno del odio, el thriller policiaco de Akira Kurosawa estrenado en 1963, esta vez ambientado en las peligrosas calles del Nueva York actual.

Washington vuelve a ponerse bajo las órdenes de Spike Lee con que mantiene una estrecha colaboración que incluye títulos como Una mala jugada, Malcom X, Cuanto más, ¡mejor! y Plan oculto. Jeffrey Wright (The Last of Us), Ilfenesh Hadera (El despertar de la bestia) y el rapero A$AP Rocky (Monstruo) completan el elenco principal. Lee (Infiltrado en el KKKlan) dirige el filme a partir de un guion firmado por Alan Fox. Producida por A24, la cinta llegará la plataforma de Apple el 5 de septiembre.